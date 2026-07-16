Pune News: राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! वनजमिनीवरील पिकांची स्वतंत्र नोंद; वनहक्कधारकांना मिळणार सुधारित सातबारा

पुणे : वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जमाती आणि पारंपरिक वननिवासींना आता सुधारित सातबारा उतारा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमांत सुधारणा करून वनहक्कधारकांसाठी स्वतंत्र ‘गावनमुना ७-ई’ आणि ‘गावनमुना १२-ई’ लागू केला जाईल. या निर्णयामुळे वनजमिनींवरील पिकांची स्वतंत्र नोंद घेता येणार आहे..पूर्वी वनहक्कधारकांची नोंद सातबारावरील इतर हक्क सदरात होत असल्याने, त्यांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्यात आणि पिकांची नोंद करण्यात अडचणी येत होत्या. परिणामी, हजारो वनबांधव पीक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदान, नैसर्गिक आपत्ती भरपाई आणि अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक यांसारख्या योजनांपासून वंचित राहत होते. नव्या नियमांमुळे या सर्व अडचणी दूर होऊन त्यांना कृषी योजनांचे लाभ मिळणे सुलभ होईल..३१ डिसेंबरपर्यंत सर्वेक्षणाचे आदेशया नोंदींमुळे कोणताही नवीन मालकी हक्क निर्माण होणार नसून, तो केवळ प्रशासकीय रेकॉर्ड असेल. विद्यमान धारकांचे ७-इ आणि १२-इ अभिलेख ३१ ऑगस्टपर्यंत तयार करण्याचे, तर सातबारा नसलेल्या क्षेत्रांचे संयुक्त सर्वेक्षण करून ३१ डिसेंबरपर्यंत ते पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. हा हक्क केवळ वारसाहक्काने हस्तांतरित होईल, जमिनीची विक्री किंवा इतर प्रकारे हस्तांतरण करता येणार नाही, असा स्पष्ट शेरा यावर असणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.