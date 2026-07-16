पुणे

Pune News: राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! वनजमिनीवरील पिकांची स्वतंत्र नोंद; वनहक्कधारकांना मिळणार सुधारित सातबारा

New 7-E and 12-E land records for tribal farmers : वनहक्कधारकांना स्वतंत्र ७-ई, १२-ई नोंदीमुळे शेतकरी म्हणून ओळख; पीककर्ज, विमा, अनुदान व नैसर्गिक आपत्ती भरपाईसह कृषी योजनांचे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा
Big Relief for Forest Dwellers: Maharashtra Introduces New 7-E and 12-E Land Records

Big Relief for Forest Dwellers: Maharashtra Introduces New 7-E and 12-E Land Records

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जमाती आणि पारंपरिक वननिवासींना आता सुधारित सातबारा उतारा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमांत सुधारणा करून वनहक्कधारकांसाठी स्वतंत्र ‘गावनमुना ७-ई’ आणि ‘गावनमुना १२-ई’ लागू केला जाईल. या निर्णयामुळे वनजमिनींवरील पिकांची स्वतंत्र नोंद घेता येणार आहे.

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