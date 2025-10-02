पुणे

Maharashtra Government Update : आता आमदारांचा निधी होणार अधिक पारदर्शक; ‘ई-समर्थ’मुळे विकासकामांवर ठेवणे सुलभ

MLA Funds : पुण्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरू झालेली ‘ई-समर्थ’ प्रणाली आता आमदार निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणि जलद अंमलबजावणी सुनिश्चित करणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदारांना मतदारसंघातील कामांसाठी दरवर्षी मिळणाऱ्या पाच कोटी रुपयांच्या निधीचा कार्यक्षम व पारदर्शक वापर होण्यासाठी राज्य सरकारने ‘ई-समर्थ’ ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यात ही प्रणाली लागू केली असून आगामीकाळात संपूर्ण राज्यात लागू केली जाणार आहे.

