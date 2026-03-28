Pune News: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! पाच नवीन पोलीस स्टेशन उभारण्यास महाराष्ट्र सरकारची मंजुरी; पण कोणत्या परिसरात होणार?

वेगाने वाढणाऱ्या पुणे शहरात कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच नवीन पोलीस ठाण्यांच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. या नवीन पोलीस ठाण्यांची ठिकाणे आणि कार्यक्षेत्रे गृह विभागाने २५ मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत निश्चित करण्यात आली आहेत. मांजरी, लक्ष्मीनगर, नरहे, लोहेगाव आणि कोंढवा बुद्रुक येवलेवाडी या भागांमध्ये नवीन पोलीस ठाणी बांधण्यात येतील. हे भाग झपाट्याने विकसित होत असून येथील लोकसंख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. ज्यामुळे सध्याच्या पोलीस ठाण्यांवरील कामाचा भार वाढला आहे..अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंजरी पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात हडपसर आणि फुरसुंगी भागांचा काही भाग येईल , तर लक्ष्मीनगर पोलीस ठाण्यातून येरवडा, कल्याणीनगर आणि संगमवाडी यांसारख्या भागांची हद्द सांभाळली जाईल. नहे पोलीस ठाण्यातून नवले ब्रिज, आंबेगाव आणि आसपासच्या परिसराची हद्द सांभाळली जाईल. लोहेगाव पोलीस ठाणे विमानतळ आणि धनोरी परिसराच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळेल. .तर कोंढवा बडुकानावलेवाडी पोलीस ठाणे दक्षिण पुणे आणि कोची परिसराची जबाबदारी सांभाळेल. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की, नवीन पोलीस ठाणी सुरू झाल्यामुळे विद्यमान पोलीस ठाण्यांवरील ताण कमी होईल आणि पोलिसांच्या प्रतिसादाचा वेळ सुधारेल. याव्यतिरिक्त, बीट स्तरावर निगराणी आणि गस्त अधिक मजबूत केली जाईल. झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात हे पाऊल महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे..पुणे महानगरपालिका हद्दीत नुकत्याच समाविष्ट झालेल्या केशवनगर (मुंडवा) येथील गावांमधील पाणीपुरवठा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सुमारे १३५.५७ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भीमाले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे . महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, नव्याने समाविष्ट केलेल्या ३४ गावांपैकी एक असलेल्या केशवनगर परिसरातील पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे..अलिकडच्या वर्षांत झालेल्या वेगवान शहरीकरणामुळे पाणीपुरवठ्यावर मोठा ताण आला आहे. सध्या, अनेक भागांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून, त्यासाठी दररोज ३० ते ३५ टँकरची आवश्यकता असते. प्रस्तावित योजनेअंतर्गत मुख्य पाइपलाइन, पंपिंग प्रणाली, पाणी वितरण जाळे आणि पाइपलाइन पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. यामध्ये २०० ते ८०० मिमी व्यासाच्या अंदाजे ६.१९ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य पाण्याच्या पाइपलाइन, ६००-किलोवॅट क्षमतेची पंपिंग प्रणाली आणि अंदाजे ७१.५० किलोमीटर लांबीच्या वितरण जाळ्याचा समावेश आहे.