Maharashtra Government : राज्यात स्थापन होणार ‘शहरी आरोग्य आयुक्तालय’, शहरांतील आरोग्य सेवेला मिळणार नवे बळ

पुणे : राज्यातील वाढत्या शहरी लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर आणि त्यांच्या आरोग्यविषयक आव्हानांचा विचार करता, राज्य शासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत स्वतंत्र ‘शहरी आरोग्य आयुक्तालय’ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नव्या आयुक्तालयाच्या स्थापनेचा उद्देश शहरी भागातील आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी आणि लोकाभिमुख बनविणे हा आहे..सध्या शहरी भागातील आरोग्य यंत्रणा ही सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि नगरविकास विभाग या दोन स्वतंत्र विभागांखाली विभागली गेल्याने समन्वयाचा अभाव जाणवत होता. तसेच शहरात संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव जास्त होत आहे. गुजरात राज्यात असा एकत्रीकरणाचा प्रयोग राबविण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आरोग्य सेवा एकाच छत्राखाली आणून कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. .Nashik Crime : भाजप नेत्याच्या समर्थकावर खंडणीचा दुसरा गुन्हा; 'श्रमिक सेना' पदाधिकारी भगवंत पाठक फरारी.या आयुक्तालयाच्या प्रमुखपदी ‘आयुक्त, शहरी आरोग्य’ हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले असून, शहरी भागातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि नियंत्रण या जबाबदाऱ्या या आयुक्तांवर सोपविण्यात आल्या आहेत. ज्या महापालिकांमध्ये वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, ती तात्पुरती सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्रतिनियुक्तीने भरली जाणार आहेत..नव्या आयुक्तालयाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्यांमध्ये शहरी भागातील संसर्गजन्य-असंसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची उपलब्धता, आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेचे प्रभावी नियोजन या गोष्टींचा समावेश असेल. या निर्णयामुळे शहरी भागातील नागरिकांना अधिक सुटसुटीत, अचूक आणि समन्वित आरोग्य सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असा विश्वास आरोग्य विभागाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.