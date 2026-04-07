Pune News: राज्य सरकारकडून महत्त्वाची तरतूद! उद्योगांना समान सवलत; ‘जीसीसी’सह सेवा क्षेत्राला दिलासा..

-सनील गाडेकर पुणे: राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरणात राज्यातील सर्व शहरांमधील उद्योगांना समान सवलती देण्याची महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत महानगर, टियर टू आणि टियर र्थ्री शहरांमध्ये सवलतींचे प्रमाण वेगवेगळे होते. मात र, नव्या धोरणामुळे औद्योगिक व सेवा क्षेत्राचा समतोल आणि सर्वसमावेशक विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे..या धोरणाचा मोठा फायदा 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स' (जीसीसी), माहिती तंत्रज्ञान, व्यवसाय प्रक्रिया सेवा, फिनटेक, एज्युटेक, हेल्थटेक, पर्यटन आणि इतर सेवा-आधारित उद्योगांना होणार आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरांबरोबरच नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सोलापूर यांसारख्या शहरांमध्येही आता समान आर्थिक व बिगर-आर्थिक प्रोत्साहने मिळणार आहेत..धोरणानुसार, 'जीसीसी' आणि सेवा क्षेत्रातील उद्योगांना भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन, रोजगारनिर्मिती अनुदान, भाडे व कार्यालयीन पायाभूत सुविधांवरील सवलती देण्यात येणार आहेत. स्थानिक मनुष्यबळाला रोजगार दिल्यास अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उच्च कौशल्याधारित रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे..उभरत्या जिल्ह्यांसाठी अतिरिक्त सवलतीराज्यातील झोन एक (नंदुरबार, वाशिम, गडचिरोलीसह ११ जिल्हे)मध्ये ५०० कोटी गुंतवणूक आणि ५०० रोजगार देणाऱ्या युनिट्सला एफसीआयच्या २५ टक्के अतिरिक्त गुंतवणूक मिळेल, तर झोन दोनमध्ये हेच प्रमाणे १५ टक्के आहे. ज्यामुळे दुर्गम भागात उद्योग वाढेल. या योजनेमुळे २७ जिल्ह्यांत २५ नवीन प्रकल्प प्रतिजिल्हा उभे राहतील..उत्कृष्टता, इनक्युबेशनद्वारे उद्योजकतेला चालनाउद्योजकीय परिसंस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून क्षेत्रनिहाय इनक्युबेशन सेंटर, एक्सीलरेटर्स आणि सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स उभारण्यात येणार आहेत. औद्योगिक समूहांच्या परिसरात उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करून संशोधन-विकासाची दिशा उद्योगांच्या गरजांनुसार ठरवली जाईल. ही उत्कृष्टता केंद्रे नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर ॲण्ड सर्व्हिस कंपनी (नॅसकॉम), भारतीय उद्योग महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री (फिक्की), असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आणि मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स यासारख्या उद्योग संस्थांच्या सहकार्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, रोबोटिक्स आणि डिजिटल ट्विन प्रणाली यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करतील, तसेच राज्यभरात १०० इनक्युबेटर आणि एक्सीलरेटर विकसित करण्याचा मानस असून, एमएसएमई आणि नवउद्योजकांना प्लग-ॲण्ड-प्ले सुविधा, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण दिले जाईल..१२५ हून अधिक सेवा एका ऑनलाइन पोर्टलवरउद्योगांना लागणाऱ्या परवानग्या आणि मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी 'मैत्री' या एकल खिडकी प्रणालीचा विस्तार करण्यात आला आहे. १२५ हून अधिक सेवा एका ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, प्रत्यक्ष वेळेत अर्जांचा पाठपुरावा करता येणार आहे. तसेच 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' या स्वतंत्र डिजिटल व्यासपीठाद्वारे गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन, समन्वय आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुलभ केली जाणार आहे.