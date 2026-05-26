राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदानित महाविद्यालयांत पाच हजार प्राध्यापकांच्या भरतीला हिरवा कंदील, आरक्षण धोरणाबाबत विशेष प्रशिक्षण

पुणे: राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक संवर्गात एकूण रिक्त असलेल्या पदांपैकी पाच हजार १२ रिक्त पदांच्या पदभरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. .ही भरती करताना विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयांना बिनचूक आरक्षण धोरण अंमलबजावणी करता यावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेत एकदिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला..राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून स्वायत्त महाविद्यालयांना, तर शैक्षणिक वर्षे २०२४-२५ पासून सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अन्य महाविद्यालयांतील पदवी-पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांकरिता लागू करण्यात आले. शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पदभरतीबाबत वेळोवेळी दिलेले निर्देश विचारात घेता, महाविद्यालयांत सहायक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे भरणे आवश्यक होते. .प्रशिक्षणादरम्यान, कोल्हापूरचे विभागीय सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव, नाशिक महसूल विभागीय कार्यालयातील सहायक महसूल अधिकारी संदीप पाटील, पुणे महसूल विभागीय कार्यालयाचे सहाय्यक महसूल अधिकारी इक्बाल दरवाजकर, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ. दिलीप भरड, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या सहसंचालक डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे, प्रशासन अधिकारी डॉ. सुयश दुसाने आदी उपस्थित होते.