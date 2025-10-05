पुणे

Maharashtra Education : माजी विद्यार्थी संघ स्थापण्याचा आदेश, शालेय शिक्षण विभाग; राज्यातील शाळांच्या विकासात हातभार लागणार

School Development : शाळेच्या विकास आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आता राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या माजी विद्यार्थ्यांचा 'माजी विद्यार्थी संघ' स्थापन करणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
Maharashtra Education

Maharashtra Education

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शाळा केवळ ज्ञान घेण्याची जागा नसून, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि व्यक्तिमत्त्व खऱ्या अर्थाने घडण्याचे ज्ञान मंदिर आहे. याच ज्ञानमंदिरातून घडलेले माजी विद्यार्थी कायमच शाळेबद्दल ऋण व्यक्त करतात. अशा माजी विद्यार्थ्यांना एकत्रित करून शाळेच्या विकासात मोलाचा हातभार लागू शकतो. याच विचारातून आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करावा, असा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
school
student
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com