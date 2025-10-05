Maharashtra Education : माजी विद्यार्थी संघ स्थापण्याचा आदेश, शालेय शिक्षण विभाग; राज्यातील शाळांच्या विकासात हातभार लागणार

पुणे : शाळा केवळ ज्ञान घेण्याची जागा नसून, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि व्यक्तिमत्त्व खऱ्या अर्थाने घडण्याचे ज्ञान मंदिर आहे. याच ज्ञानमंदिरातून घडलेले माजी विद्यार्थी कायमच शाळेबद्दल ऋण व्यक्त करतात. अशा माजी विद्यार्थ्यांना एकत्रित करून शाळेच्या विकासात मोलाचा हातभार लागू शकतो. याच विचारातून आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करावा, असा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे..राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक, तसेच खासगी शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करणे आणि माजी विद्यार्थी मेळावे आयोजित करावेत, असे शिक्षण विभागाने अध्यादेशाद्वारे सांगितले आहे. यामध्ये इयत्ता पहिली ते बारावीच्या माजी विद्यार्थ्यांना एकत्र करून त्यांचा ‘माजी विद्यार्थी संघ’ स्थापन करावा, अशी सूचना शिक्षण विभागाने दिली आहे..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.माजी विद्यार्थ्यांच्या सहयोगातून शाळेच्या गुणवत्ता विकासास अधिक चांगल्याप्रकारे चालना मिळू शकते. अशा प्रकारची उदाहरणे अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये आढळली आहेत. याचा विचार करता, राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागाने निर्णय घेतला आहे..रोख रक्कम न स्वीकारण्याच्या सूचनामाजी विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक मदत जाहीर केल्यास शाळेने माजी विद्यार्थ्यांकडून शक्यतो थेट रोख रक्कम स्वीकारू नये. त्याऐवजी शाळेला आवश्यक असणाऱ्या सुविधा माजी विद्यार्थी संघामार्फत उपलब्ध करून घ्याव्यात. माजी विद्यार्थी संघाने केलेल्या खर्चाचा आणि इतर बाबींचा वार्षिक अहवाल शाळेच्या सूचना फलकावर लावाव्यात, असे शालेय शिक्षण विभागाने अधोरेखित केले आहे..हा निर्णय निश्चित स्वागतार्ह आहे. माजी विद्यार्थी संघाचा शाळेला भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी मदत होईलच. परंतु, माजी विद्यार्थी विविध ठिकाणी मोठ्या पदांवर कार्यरत असतात. त्यांच्या अनुभवाचा व कौशल्याचा फायदा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी होऊ शकणार आहे.- प्रसाद गायकवाड, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ.अपेक्षा काय?शाळेच्या भौतिक आणि पूरक सुविधांची उभारणीशैक्षणिक व गुणवत्तापूर्ण कार्य, विद्यार्थी गुणवत्ता विकाससामाजिक व भावनिक बांधिलकीविद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि पुरस्कार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.