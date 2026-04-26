Government Decision: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! इच्छापत्रांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा; महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी..

पुणे: गंभीर आजारपण किंवा मृत्युशय्येवर असताना वैद्यकीय उपचारांबाबत आपली इच्छा आधीच व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांचे मृत्युपत्र अथवा इच्छापत्र जतन करण्याबाबत राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या इच्छापत्रांच्या संरक्षणासाठी कस्टोडियन म्हणून राज्यातील महापालिकांमध्ये आयुक्त, तर नगरपालिकांमध्ये मुख्याधिकारी यांच्या नियुक्तीचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. तसेच यासाठी एक स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्मही कार्यान्वित करण्यात आला आहे..सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या संस्थांकडे आधीच अशी इच्छापत्रे जमा आहेत, त्यांनी ती आता नवनियुक्त संरक्षकांकडे सुपूर्द करण्याचे आदेशही शासनाच्या नगर विकास विभागाचे अवर सचिव अनिलकुमार उगले यांनी दिले आहेत..शहरी भागातील नागरिकांच्या या कायदेशीर दस्तऐवजांची सुरक्षितता आणि जतन सुनिश्चित करण्यासाठी नगर विकास विभागाने ही नवी नियमावली जाहीर केली आहे. या सेवेसाठी प्रशासकीय खर्च म्हणून १ हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारले जाणार आहे. जर एखाद्या नागरिकाला भविष्यात आपली 'लिव्हिंग विल' रद्द करायची असेल, तर त्यांना मूळ प्रत घेऊन संरक्षकांकडे जावे लागेल. अधिकारी त्यावर 'Cancel' चा शिक्का मारून पोर्टलवरूनही ती माहिती हटवतील. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही 'लिव्हिंग विल' पद्धतीने नोंदवता येणार आहे..अशी असेल ऑनलाइन पद्धतनागरिकांनी mahaulb.in पोर्टलला भेट देऊन अर्ज करावा.कायदेशीर 'लिव्हिंग विल' पोर्टलवर अपलोड करून संरक्षकांची ऑनलाइन भेट निश्चित करावीसात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष भेटीची वेळ मिळेल.कागदपत्रांची पडताळणी करून संरक्षकांच्या सही-शिक्यानिशी प्रत दिली जाईल..ऑफलाइन प्रक्रिया अशी असेलनागरिक थेट संबंधित मुख्याधिकारी किंवा आयुक्त कार्यालयात जाऊन अर्ज करू शकतात.नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र दोन प्रतींमध्ये सादर करावे लागेल.एक प्रत संबंधित अधिकारी पोर्टलवर अपलोड करतीलदुसरी प्रत सही-शिक्यासह अर्जदाराला परत करतील.एखाद्या नागरिकाला भविष्यात 'लिव्हिंग विल' रद्द करायची असेल, तर त्यांना मूळ प्रत घेऊन संरक्षकांकडे जावे लागेल.अधिकारी त्यावर कॅन्सलचा 'Cancel' शिक्का मारून पोर्टलवरूनही ती माहिती हटवतील.