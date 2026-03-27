Pune News: राज्य सरकारची कारवाई! पंधरा अधिकारी सक्तीच्या रजेवर; पुणे जिल्ह्यातील दहा अधिकाऱ्यांचा समावेश, नेमकं काय कारण!

पुणे : जमीन महसूल अभिलेखातील कलम १५५ च्या तरतुदींचा गैरवापर केल्याप्रकरणी राज्य शासनाकडून कारवाईस सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात अतिगंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमधील पंधरा अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील दहा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, तर पुण्यावरून बदली करून सध्या मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक आणि नागपूर येथे कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचाही त्यामध्ये समावेश आहे..सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करताना झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी राज्य शासनाने जमीन महसूल अभिलेखातील कलम १५५ चे अधिकार तहसीलदारांना दिले होते. या अधिकाराचा वापर करून चुका दुरुस्त करण्याऐवजी काही तहसीलदारांनी गैरवापर करून जमिनीचा वर्ग, क्षेत्र आणि भोगवटादार यामध्ये बेकायदा बदल केल्याच्या गंभीर तक्रारी राज्य शासनास प्राप्त झाल्या होत्या. .या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने नाशिक येथील विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, तपासणी करण्यात आलेल्या एकूण २ हजार ३३७ प्रकरणांपैकी १३ प्रकरणे 'अ' वर्गवारीत (अतिगंभीर स्वरूपाची) असल्याचे निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणांमध्ये कायद्याचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करून मालकी हक्कांत बेकायदेशीर फेरबदल करण्यात आल्याचा समितीने निष्कर्ष नोंदविले आहेत. .त्यामुळे या अनियमिततेप्रकरणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी उपस्थित झाली होती. त्यावर झालेल्या चर्चेदरम्यान अतिगंभीर १३ प्रकरणांमध्ये जबाबदार असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ प्रभावाने सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत असल्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. .त्यानुसार पंधरा अधिकाऱ्यांवर पुढील आदेश होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या महसूल विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रद्धा मगर यांनी काढले आहेत. त्या आदेशाची प्रत 'सकाळ'च्या हाती आली आहे. कारवाई करण्यात आलेल्यांमध्ये तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकार आहेत. या पंधरा अधिकाऱ्यांपैकी दहा अधिकारी सध्या पुणे शहर व जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. चार अधिकारी हे पूर्वी पुणे जिल्ह्यात कार्यरत होते. त्यांची बदली झाली तर एक अधिकारी यापूर्वीच निलंबित आहेत.