Pune News : जातीजातींमधील संघर्षावर ‘महाराष्ट्र धर्म’ हेच उत्तर, श्रीराम पवार; संभाजी ब्रिगेडतर्फे किशोर ढमाले, नितीन पवार यांचा सत्कार

पुणे : ''काही शहरांचा अपवाद वगळता महाराष्ट्राचा विकासदर बिहारसारख्या राज्याशी तुलना करण्यासारखा आहे. राज्यातील विषमता आणि दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बहुसंख्यवाद फोफावला असून, जातीजातींमधील संघर्ष वाढला आहे. या सर्वांवर केवळ 'महाराष्ट्र धर्म' हेच उत्तर आहे,'' असे प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार श्रीराम पवार यांनी केले..संभाजी ब्रिगेडतर्फे आयोजित 'महाराष्ट्र धर्मासाठी' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार, मराठी अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार, काँग्रेसचे कार्यकर्ते हनुमंत पवार, बालाजी गाडे-पाटील, संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड आदी उपस्थित होते. या वेळी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पवार आणि किशोर ढमाले यांचा ब्रिगेडच्या वतीने विशेष सत्कार करण्यात आला. .'महाराष्ट्र धर्म वाढवायचा असेल तर स्त्रियांचा सहभाग वाढवावा लागेल, तसेच मराठी शाळा टिकवाव्या लागतील', असे मत दीपक पवार यांनी व्यक्त केले. 'पुढारलेला मराठा आणि गरजवंत मराठा, ही विभागणी कोणी केली? 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' हा विचार कुठे गेला? आंदोलनाचे विषय कुठल्याकुठे नेऊन एखाद्या जातीचा किती द्वेष करायचा?,' असे प्रश्न गायकवाड यांनी आरक्षणावरून सुरू झालेल्या 'मराठा विरुद्ध ओबीसी' वादावर उपस्थित केले..''मराठा समाजातील बेरोजगारीचा मुद्दा मांडला तर ट्रोल केले जाते. एखाद्या प्रवक्त्याची किंवा वक्त्याची भूमिका सगळ्या समाजाची भूमिका म्हणून ठसवली जात आहे,'' अशी टीकाही त्यांनी केली. .'चिकित्सा करणारा समाज घडवावा लागेल'प्रकाश पवार म्हणाले, ''मागील दहा वर्षांत मराठा समाजात वर्गलढा तीव्र झाला आहे. वेगवेगळ्या भागांतील मराठा नेते भांडत आहेत. गावागावांत हा वर्गसंघर्ष टोकाला पोहचला आहे. महाराष्ट्र धर्माची पुनर्स्थापना करायची असेल, तर चिकित्सा करणारा समाज घडवावा लागेल. महाराष्ट्राच्या डोक्यातील विवेकाचा विचार, सहिष्णुता आणि प्रेम आजच्या समाजात रुजवावे लागेल.''.