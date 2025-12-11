Maharashtra GST Strike : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भेटीनंतरही जीएसटी अधिकाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच

पुणे : महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील अधिकारी मागील चार दिवसापासून आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप रणपिसे यांनी नागपूर येथे भेट घेतली. मात्र ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे संघटनेने आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. .वस्तू व सेवा कर भवनासह विभागीय कार्यालयांच्या प्रांगणात अधिकाऱ्यांनी शांततेत निदर्शने केली. दि. 08 डिसेंबर पासून हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू आहे. आंदोलनामध्ये राज्यातील सर्व कार्यालयातील अधिकारी सहभागी झाले आहेत..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अद्याप मागण्यांवर स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने आंदोलन सुरू ठेवावे लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने मागण्यांचा तातडीने विचार करून समाधानकारक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.संघटनेने प्रशासनाला लेखी निवेदनही सादर केले. मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलनाचा इशाराही यावेळी देण्यात आला..Premium|Siddhapeeth Minimum Wage Dispute : सिद्धपीठातील कामगारांच्या किमान वेतनासाठी कायदेशीर लढा आणि अहिंसक आंदोलनाची रणनीती.राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे कर प्रशासनातील दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संघटना पुढील काळात निर्धारपूर्वक संघर्ष करण्याच्या भूमिकेत असून शासन स्पष्ट निर्णय घेईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.