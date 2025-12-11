पुणे

Maharashtra GST Strike : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भेटीनंतरही जीएसटी अधिकाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच

Government employee protest : महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा होऊनही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने, राज्यभरातील अधिकाऱ्यांचे गेल्या चार दिवसांपासूनचे आंदोलन सुरूच आहे.
पुणे : महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील अधिकारी मागील चार दिवसापासून आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप रणपिसे यांनी नागपूर येथे भेट घेतली. मात्र ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे संघटनेने आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

