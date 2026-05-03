Pune HSC Result: पुणे जिल्ह्याची आघाडी! बारावीचा निकाल ९२.३२ टक्के; विभागीय मंडळात ९१.२५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण, तीन निकाल ठेवले राखून..

पुणे: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केलेल्या बारावीच्या निकालात पुणे विभागीय मंडळातील ९१.२५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. विद्यार्थी उत्तीर्णतेच्या टक्केवारीत पुणे विभाग राज्यात द्वितीय स्थानावर आहे. तर पुणे विभागीय मंडळात पुणे जिल्ह्याने ९२.३२ टक्क्यांसह आघाडीचे स्थान पटकाविले आहे..Mahad Chavdaar Tale: इतिहास जागा झाला! चवदार तळ्यातील ११ विहिरींचे दर्शन, ऐतिहासिक लढ्याच्या साक्षीदारांना पाहण्यासाठी गर्दी.. .पुणे विभागातून दोन लाख ४४ हजार १९१ नियमित विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यातील दोन लाख ४१ हजार ८२६ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आणि त्यातील ९१.२५ टक्के म्हणजेच दोन लाख २० हजार ६८० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. यंदा राज्याचाच एकूण निकाल घटल्यामुळे विभागीय मंडळातील विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेचा टक्का ०.६३ ने घसरला आहे. .पुणे विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष औदुंबर उकिरडे, सचिव डॉ. मीनाक्षी राऊत यांनी निकालाची माहिती दिली. या परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या सात हजार ६४४ पुनर्परीक्षार्थ्यांपैकी सात हजार ४७१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, त्यापैकी पाच हजार ७७९ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. पुनर्परीक्षार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी ७७.३५ इतकी आहे..Mumbai Missing link Project: मिसिंग लिंकच्या बोगद्याखाली गुप्त बोगदा, आव्हानात्मक काम झालं सोपं; भविष्यातही बनणार संकटमोचक!.पुणे जिल्ह्यात राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये येण्याचा विद्यार्थ्यांचा कलमुलींच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी अधिकपुणे विभाग राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावरतीन विद्यार्थ्यांचे निकाल ठेवले राखूनविद्यार्थ्यांचा जिल्हानिहाय निकाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.