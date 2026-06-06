Pune: पुणे दुर्घटनेनंतर दारूमाफियांविरोधात राज्यव्यापी सर्जिकल स्ट्राईक; आठ दिवसांत ३,३१२ गुन्हे; २,७५७ जणांना अटक, ७४ हजार लिटर गावठी दारू जप्त

नितीन बिनेकरमुंबई: पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणात निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू माफियांविरोधात राज्यभर धडक मोहीम हाती घेतली आहे. २८ मे ते ४ जून या अवघ्या आठ दिवसांच्या कालावधीत ३ हजार ३१२ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून २ हजार ७५७ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईत ९ कोटी ११ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून ७४ हजार लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली आहे..पुण्यातील दुर्घटनेनंतर अवैध दारू व्यवसायाचे राज्यभर पसरलेले जाळे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने राज्यभर एकाच वेळी छापेमारी मोहीम राबवत अवैध दारू निर्मिती केंद्रे, साठेबाजी, वाहतूक आणि विक्री साखळीवर घाव घातला. या मोहिमेत १०७ वाहने जप्त करण्यात आली. तसेच अवैध दारू निर्मितीसाठी वापरले जाणारे तब्बल १२ लाख २५ हजार लिटर रसायन नष्ट करण्यात आले..अभिजीतला विमानतळावरून अधिकाऱ्यांनी अज्ञातस्थळी नेलं, संपर्क होईना; CJPच्या दाव्याने खळबळ, आंदोलनाला परवानगी.जप्तीचे धक्कादायक चित्रगावठी दारू जप्तीमध्ये पुणे विभाग राज्यात अव्वल ठरला. पुणे विभागातून १८ हजार लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली. कोकण विभागातून १७ हजार लिटर, तर नागपूर विभागातून ६ हजार लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली. पुणे दुर्घटनेनंतरही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गावठी दारू सापडणे, हे राज्यातील अवैध दारू व्यवसायाचे भीषण वास्तव अधोरेखित करणारे आहे..कोकण विभाग आघाडीवरदाखल गुन्ह्यांच्या संख्येत कोकण विभाग आघाडीवर राहिला असून तेथे ५८७ गुन्ह्यांची नोंद झाली. नागपूर विभागात ४८८, तर पुणे विभागात ४३७ गुन्हे दाखल करण्यात आले. या तीन विभागांतच दीड हजारांहून अधिक गुन्हे उघडकीस आल्याने राज्यातील अवैध दारू माफियांचे जाळे किती व्यापक आहे, याचा अंदाज येतो.धडक कारवाईचा परिणामपुणे दुर्घटनेनंतर उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारूविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येते. अल्प कालावधीत हजारो गुन्ह्यांवर कारवाई करून मोठ्या प्रमाणात गावठी दारू, रसायने आणि वाहने जप्त करण्यात आल्याने अवैध दारू व्यवसायाविरोधातील मोहिमेला वेग आला आहे..शालिनी-महेंद्रच्या लग्नात येणार विघ्न, प्रतापरावामुळे नात्याचं सत्य येणार सर्वांसमोर!.कालावधी : २८ मे ते ४ जूनदाखल गुन्हे : ३,३१२अटक : २,७५७जप्त वाहने : १०७जप्त मुद्देमाल : ₹९.११ कोटीजप्त गावठी दारू : ७४ हजार लिटरनष्ट केलेले रसायन : १२.२५ लाख लिटर.गावठी दारू जप्तीपुणे : १८ हजार लिटरकोकण : १७ हजार लिटरनागपूर : ६ हजार लिटरसर्वाधिक गुन्हेकोकण : ५८७नागपूर : ४८८पुणे : ४३७."पुण्यातील दुर्घटनेनंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने राज्यभर व्यापक मोहीम हाती घेतली असून प्रत्येक जिल्ह्यात कठोर कारवाई सुरू आहे. अवैध दारूची निर्मिती, वाहतूक, साठवणूक किंवा विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जात आहे. अवैध दारूविरोधातील ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असून दोषींना शोधून त्यांच्यावर निर्णायक कारवाई केली जाईल. नागरिकांनीही अवैध दारूविषयी कोणतीही माहिती आढळल्यास ती तातडीने उत्पादन शुल्क विभागाला कळवावी. जनसहभाग आणि सतर्कतेच्या बळावरच अवैध दारूच्या या साखळीवर प्रभावीपणे आळा घालता येईल."- प्रसाद सुर्वे, सहआयुक्त (अमलबजावणी व दक्षता), राज्य उत्पादन शुल्क विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.