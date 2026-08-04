Maharashtra IMA Strike: सीसीएमपी होमिओपॅथांना अलोपॅथी प्रॅक्टिसची परवानगी; नोंदणीविरोधात ११ हजार डॉक्टरांचा बेमुदत संप सुरूच

पुणे : सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी (सीसीएमपी) उत्तीर्ण झालेल्या होमिओपॅथी (बीएचएमएस) डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये (एममसी) स्वतंत्र नोंदणी सुरू करण्याच्या विरोधात पुकारलेला संप यापुढे सुरू राहणार आहे. यासंदर्भात मंगळवारी रात्री इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आय एम ए) व महाराष्ट्र राज्यातील इतर वैद्यकीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकित हा निर्णय झाला. .मंगळवारी एक दिवसीय संप केला होता मात्र आता तो बेमुदत करणार असल्याने राज्यातील वैद्यकीय सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान वैद्यकीय परिषदेने मंगळवारपासून होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी करण्यास सुरुवात केली आहे.पुणे जिल्ह्यात इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या बारा शाखा असून शहरांमध्ये ऍलोपॅथीचे ८ हजार तर जिल्ह्यात तीन हजार असे एकूण अकरा हजार डॉक्टर बेमुदत संपावर गेले असून याबरोबरच बी.जे. मेडिकल महाविद्यालयातील जवळपास पाचशे मार्डचे डॉक्टरही सहभागी होणार आहे..काय आहे वाद?'एममसी' ही अलोपॅथी डॉक्टरांची (एमबीबीएस, एम एस, एमडी) नोंदणी व नियमन करणारी परिषद आहे. शासनाने अलीकडेच 'सीसीएमपी' हा ब्रिज कोर्स केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना देखील अलोपॅथी प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी देत त्यांची 'एममसी' मध्ये एका स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद करण्याची मुभा दिली आहे. त्याला अलोपॅथी डॉक्टरांचा विरोध आहे..समितीची स्थापनानव्याने नोंद होणाऱ्या डॉक्टरांची कार्यकक्षा, वैद्यकीय निष्काळजीपणाशी संबंधित प्रकरणांमधील कार्यपद्धती बरोबरच नैतिक नियमावली निश्चित करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालीलसहा सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला एका महिन्याच्या आत आपला सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करावा लागणार आहे.."आज प्रातिनिधिक स्वरूपात एममसी कडून होमिओपॅथी डॉक्टरांना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळण्यास सुरूवात झाली आहे. आम्ही या शासन निर्णयाचे स्वागत करतो. हा दीर्घ लढ्याचा विजय आहे"- डॉ. बहुबली शहा, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषदेचे प्रशासक." नोंदणीसोबतच निष्काळजीपणाच्या तक्रारी हाताळणे आणि नैतिकतेवर अहवाल देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मिळाले असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही होईल."- डॉ. विंकी रुघवाणी, प्रशासक, एममसी.महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये होमिओपॅथी डॉक्टरांची स्वतंत्र नोंदणी होऊ नये या मागणीसाठी आम्ही बेमुदत संप पुकारत आहोत यासाठी महाराष्ट्र मार्ड डॉक्टरांनीही आम्हाला पाठिंबा दर्शवला असून आजपासून हे डॉक्टर आमच्या सोबत संपामध्ये सहभागी होत आहेत.- डॉ. विक्रांत देसाई, सचिव, आयएमए, महाराष्ट्र शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.