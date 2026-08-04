पुणे

Maharashtra IMA Strike: सीसीएमपी होमिओपॅथांना अलोपॅथी प्रॅक्टिसची परवानगी; नोंदणीविरोधात ११ हजार डॉक्टरांचा बेमुदत संप सुरूच

होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या स्वतंत्र नोंदणीला अलोपॅथी डॉक्टरांचा तीव्र विरोध; आयएमएसह राज्यातील अकरा हजार डॉक्टरांचा बेमुदत संप सुरू, वैद्यकीय सेवांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता
Maharashtra Cooperative Strike

Doctors continue indefinite strike in Maharashtra over CCMP registration as the Maharashtra Medical Council begins registering homeopathy doctors.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी (सीसीएमपी) उत्तीर्ण झालेल्या होमिओपॅथी (बीएचएमएस) डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये (एममसी) स्वतंत्र नोंदणी सुरू करण्याच्या विरोधात पुकारलेला संप यापुढे सुरू राहणार आहे. यासंदर्भात मंगळवारी रात्री इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आय एम ए) व महाराष्ट्र राज्यातील इतर वैद्यकीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकित हा निर्णय झाला.

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