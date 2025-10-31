Prakashrao Abitkar : ‘एमआयव्ही’ प्रयोगशाळा आदर्श ठरेल, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा विश्वास; विविध प्रकल्पांना भेट

पुणे : ‘‘केंद्राच्या राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेच्या (एनआयव्ही) धर्तीवर राज्याची स्वतःची महाराष्ट्र विषाणू विज्ञान प्रयोगशाळा (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी- एमआयव्ही) ही लष्कर परिसरात आकारास येत आहे. ही प्रयोगशाळा रोगनिदान क्षेत्रात आदर्श ठरेल,’’ असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला. .आबिटकर यांनी गुरुवारी राज्य आरोग्य प्रयोगशाळेला भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते. यादरम्यान त्यांनी प्रयोगशाळेतील सुविधा, उपकरणे आणि कामकाजाचा आढावा घेतला. याप्रसंगी प्रयोगशाळेचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. एम. डी. धुम यांनी कार्यपद्धती, तपासणी प्रक्रिया आणि राज्यातील प्रयोगशाळा जाळ्यांबाबत माहिती दिली..Crime News : त्यानं आयुष्य उद्धवस्त केलं, आता आम्हाला जगायचं नाही... पती-पत्नीने सेल्फी घेत संपविले जीवन; ३ वर्षांचा चिमुकला पोरका.कर्करोग लसीचा आढावाआबिटकर यांनी मांजरी येथील सिरम इन्स्टिट्यूटला भेट देत तेथे गर्भाशयमुख कर्करोगावरील लसीचा आढावा घेतला. तसेच येथे सुरू असलेले संशोधन, लसनिर्मिती प्रक्रिया आणि भविष्यातील प्रकल्पांची पाहणी केली. या वेळी सिरम इन्स्टिट्यूटचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सायरस पूनावाला यांच्याशी चर्चा केली..रुग्णवाहिका कक्षाला भेटआरोग्य विभाग आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या १०२, १०४ आणि १०८ या आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवांच्या मध्यवर्ती संनियंत्रण कक्षाला आबिटकर यांनी भेट दिली. औंध उरो रुग्णालय परिसरात असलेल्या या कक्षातील रुग्णवाहिका प्रतिसाद व्यवस्थेचा आढावा घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.