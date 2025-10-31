पुणे

Prakashrao Abitkar : ‘एमआयव्ही’ प्रयोगशाळा आदर्श ठरेल, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा विश्वास; विविध प्रकल्पांना भेट

पुणे : ‘‘केंद्राच्या राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेच्या (एनआयव्ही) धर्तीवर राज्याची स्वतःची महाराष्ट्र विषाणू विज्ञान प्रयोगशाळा (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी- एमआयव्ही) ही लष्कर परिसरात आकारास येत आहे. ही प्रयोगशाळा रोगनिदान क्षेत्रात आदर्श ठरेल,’’ असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला.

