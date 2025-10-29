पुणे

Maharashtra Government : गूळ उद्योगावर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कायदा; साखर आयुक्तालयाच्या माध्यमातून तीन महिन्यांत तयार होणार मसुदा

New Law Draft for Jaggery Factories in 90 Days : महाराष्ट्र राज्य सरकारने गुळाच्या औद्योगिक स्वरूपाला नियमन करण्यासाठी साखर कारखान्यांप्रमाणेच गूळ उद्योगासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून, साखर आयुक्तालय ९० दिवसांत त्याचा मसुदा तयार करेल.
Maharashtra brings Jaggery industry under legal framework, aiming to regulate large units like sugar factories

सकाळ वृत्तसेवा
नरेंद्र साठे

पुणे : राज्यात वाढत्या गूळ उद्योगावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुळाच्या पारंपरिक व्यवसायाला आता मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक स्वरूप आले आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांप्रमाणेच मोठ्या गूळ कारखान्यांनाही कायदेशीर चौकटीत आणण्याची तयारी सुरू आहे. पुढील नव्वद दिवसांत साखर आयुक्तालयाच्या माध्यमातून या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे.

