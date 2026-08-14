Land Acquisition: शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! भूसंपादनापूर्वी पोटहिस्सा निश्चित होणार, प्रत्यक्ष वहिवाटीनुसार मिळणार मोबदला

पुणे : राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान सामायिक क्षेत्र आणि एकाच सातबारावर अनेक नावे असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये होणारे कौटुंबिक व कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी जमिनीचा ‘पोटहिस्सा’ निश्चित केला जाईल आणि त्यानुसार ज्याची जेवढी प्रत्यक्ष वहिवाट आहे, त्याला तेवढाच मोबदला स्वतंत्रपणे दिला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .याबाबत शासनाने निर्णय घेतला असून, आजपासूनच (ता. १३) याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनानंतर भावा-भावांमध्ये व सामायिक खातेदारांमध्ये मोबदल्याच्या वाटपावरून होणारे वाद व न्यायालयात अडकणारी प्रकरणे पूर्णपणे थांबणार आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले..पूर्वी एकाच सातबारावर भावांची किंवा सामायिक नावे असल्यास संपूर्ण जमिनीचा एकत्रित मोबदला निघायचा. त्यामुळे प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा कोणाकडे आहे आणि पैसे कोणाला किती मिळावेत, यावरून मोठे वाद निर्माण व्हायचे. आता नव्या निर्णयानुसार, भूसंपादन करण्यापूर्वी जमिनीचा पोट हिस्सा मोजून वेगळा केला जाईल. प्रत्येक खातेदाराची प्रत्यक्ष वहिवाट तपासून त्यानुसारच मोबदल्याचे वाटप केले जाईल. यामुळे सर्व पोट हिस्साधारकांना समान आणि त्यांच्या वहिवाटीनुसार योग्य न्याय व मोबदला मिळेल, असेही ते म्हणाले..राज्यात २ लाख ३१ हजार शेतकरी असे आहेत, ज्यांच्या ताब्यात व वहिवाटीखाली जमीन आहे; परंतु सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर त्यांचे नाव नोंदवलेले नाही. अशा सर्व २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा व प्रॉपर्टी कार्ड करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तांमार्फत विशेष योजना व सॉफ्टवेअर तयार केले जात असून, पुढील ३ महिन्यांत हा प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लावला जाईल, असेही ते म्हणाले..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.राज्यात वनपट्टा मिळालेल्या ६० हजारांपेक्षा जास्त आदिवासी बांधवांसाठी ‘७ई’ व ‘१२ई’ लागू करण्यात आले आहे. यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या वनपट्ट्याचा अधिकृत कायदेशीर दाखला मिळणार आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. ते म्हणाले,‘‘ जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत होणारी फसवणूक, बोगस दस्त आणि बनावट व्यक्ती उभ्या करून होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी दस्तनोंदणी करताना आधार कार्ड लिंक करणे लवकरच बंधनकारक केले जाणार आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.