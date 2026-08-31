Land Records: जमीन मालकांसाठी मोठी बातमी! ‘क’ प्रतीवर अक्षांश-रेखांश असल्यास पुन्हा मोजणीची गरज नाही, भूमी अभिलेख विभागाचा निर्णय

पुणे : तुमच्या जमिनीची मोजणी केल्यानंतर मिळणाऱ्या ‘क’ प्रतीवर अक्षांश आणि रेखांश असतील, तर अशा जमिनींची मोजणी पुन्हा-पुन्हा करण्याची गरज नाही. ही मोजणी कायमस्वरूपी ग्राह्य धरली जाणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाने याची राज्यभरात अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.आता ई-मोजणी २.० प्रणालीद्वारे जमिनींची मोजणी करण्यात येते. याद्वारे करण्यात येणाऱ्या मोजणी नकाशांवर म्हणजेच ‘क’ प्रतीवर अक्षांश आणि रेखांशाचा उल्लेख असतो. त्यामुळे बांधकाम परवानगी अथवा मालमत्ता नोंदणीसाठी नागरिकांना त्याच जमिनीची पुन्हा नव्याने मोजणी करण्याची गरज भासणार नाही, असे परिपत्रक जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी काढले आहे. याबाबत भूमी अभिलेख विभागाने पूर्वीच घोषणा केली होती. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी राज्यात सुरू करण्यात आली आहे..पैसा अन् वेळही वाचणारबांधकाम परवानगीसाठी महापालिका अथवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करतेवेळी चार वर्षांच्या आतील जमीन मोजणीची ‘क’ प्रत सादर करावी लागते. त्यानंतर बांधकाम परवानगी तसेच एनएची सनद मिळाल्यानंतर पुन्हा मोजणी करून ‘क’ प्रत संबंधित प्रशासनाकडे जमा करावी लागते. त्यामुळे जागा मालकांना अथवा बांधकाम व्यावसायिकांना वारंवार जमिनीची मोजणी करावी लागते. आता मात्र ‘क’ प्रतीवर संबंधित जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश असल्याने पुन्हा जमिनीची मोजणी करण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे अक्षांश-रेखांश असलेली मोजणीची प्रत कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरली जाणार आहे..नागरिकांना काय फायदा?१ अक्षांश-रेखांशासह जमिनीची मोजणी झाल्यानंतर पुन्हा मोजणीची गरज नाही२ नागरिकांची वेळ आणि पैसा वाचणार३ भविष्यात एखाद्या जागेवर अतिक्रमण झाले, तर ते सिद्ध करता येणे शक्य होणार४ बांधकाम परवानगीसाठीही ही मोजणी ग्राह्य धरली जाणार.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरराज्यात जमीन मोजणी प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करताना ‘जीआयएस’ आधारित प्रणाली, जीएनएसएस रोव्हर्स आणि जिओ-रेफरन्स्ड नकाशांचा वापर सुरू केला आहे.या तंत्रज्ञानामुळे जमिनीच्या प्रत्येक कोपऱ्याचे अचूक अक्षांश व रेखांश मिळून ते ‘क’ प्रतीवर कायमस्वरूपी नोंदवले जातात.ही सर्व माहिती महसूल विभागाच्या mahabhumi या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.अक्षांश-रेखांशासह दिलेली ‘क’ प्रत ही जमिनीच्या भौगोलिक स्थानाचा परिपूर्ण आणि तपशीलवार अभिलेख असल्याने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय कार्यालयांनी ती ग्राह्य धरूनच पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करावी, असे जमाबंदी आयुक्त नवाल यांनी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.