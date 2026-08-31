पुणे

Land Records: जमीन मालकांसाठी मोठी बातमी! ‘क’ प्रतीवर अक्षांश-रेखांश असल्यास पुन्हा मोजणीची गरज नाही, भूमी अभिलेख विभागाचा निर्णय

K Copy With GPS Coordinates Now Valid for Land Records: अक्षांश-रेखांश नोंद असलेल्या ‘क’ प्रतीला कायमस्वरूपी वैधता; ई-मोजणी २.०मुळे जमीन मालकांना वारंवार मोजणीच्या त्रासातून दिलासा
Land Survey Maharashtra New Rule K Copy With Latitude Longitude Will Be Accepted for Building Permission and Property Registration

Land Survey Maharashtra New Rule K Copy With Latitude Longitude Will Be Accepted for Building Permission and Property Registration

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : तुमच्या जमिनीची मोजणी केल्यानंतर मिळणाऱ्या ‘क’ प्रतीवर अक्षांश आणि रेखांश असतील, तर अशा जमिनींची मोजणी पुन्हा-पुन्हा करण्याची गरज नाही. ही मोजणी कायमस्वरूपी ग्राह्य धरली जाणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाने याची राज्यभरात अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

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