Maharashtra Land Records : ‘महसूल’च्या सेवा एकाच प्लॅटफॉर्मवर; महसूल, मुद्रांक शुल्क, भूमिअभिलेख विभागाच्या सेवा एकत्र मिळणार

पुणे : तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी जायचे आहे, परंतु कसे जायचे हे माहिती नाही, तर तुम्ही गुगल मॅपची मदत घेता आणि इच्छित ठिकाणी पोहोचता. आता अशीच सुविधा तुम्हाला जर महसूल खात्याशी संबंधित सेवांबाबत मिळाली तर. आश्चर्य वाटेल ना; परंतु लवकरच ही सुविधा तुम्हाला मिळणार आहे. त्यासाठी महसूल विभागाबरोबरच भूमिअभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग अशा तिन्ही विभागांच्या सुविधा ‘युनिफाइड लँड मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म (एकसमान जमीन व्यवस्थापन प्रणाली) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. .त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर नोंद घालायची आहे, वारस नोंद असो की जमिनीची मोजणी, दस्तनोंदणी करावयाची असो, अशा सर्व सेवा कुठे मिळतील, त्यांची कार्यालये कुठे आहेत, त्यासाठीचे अर्ज कुठे उपलब्ध होतील, ते कसे भरावयाचे, त्यासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी लागतील, अशी सर्वच माहिती या व्यासपीठाच्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे आणि त्याचा वापरही करता येणार आहे..सध्या महसूल, भूमिअभिलेख असो की नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, त्यांच्या स्वतंत्र अशा संगणक प्रणाली आहेत. त्यामुळे जमीन खरेदी करताना प्रथम मोजणीसाठी भूमिअभिलेख विभागाकडे जावे लागते. जुन्या दस्तांसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे जावे लागते.सातबारा आणि फेरफारसह अन्य कामांसाठी महसूल विभागाकडे जावे लागते. या तिन्ही विभागांच्या संगणक प्रणाली एकमेकांशी जोडून (लिंक) त्या एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देत त्यात सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार भूमिअभिलेख विभागाने केला आहे. त्यासाठी ‘एनआयसी’च्या माध्यमातून स्वतंत्र ‘युनिफाइड लँड मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म’ विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे भूमिअभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले..महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आणि भूमिअभिलेख ही तिन्ही खाती एकमेकांशी संलग्न आहेत. परंतु प्रत्येक विभागाकडून स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करून सेवा दिली जाते. त्याऐवजी या सर्व सेवा एकाच प्लॅटफॉर्मवर नागरिकांना आणि शासनाच्या इतर विभागांना मिळाव्यात, यासाठी ‘युनिफाइड लँड मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म’ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दृष्टीने ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.- डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.