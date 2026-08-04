Maharashtra Land Survey: जमीनधारकांसाठी मोठा दिलासा! २०२४ नंतरची अक्षांश-रेखांशासह मोजणी कायमस्वरूपी ग्राह्य, वेळ आणि पैसा वाचणार

पुणे : भूमी अभिलेख विभागाकडे २०२४ नंतर तुम्ही मोजणी अर्ज केला होता. त्या अर्जानुसार तुमच्या जमिनीची मोजणी देखील झाली. मोजणीच्या ‘क’ प्रतीवर अक्षांश आणि रेखांशाची नोंद असेल, तर तुम्हाला पुन्हा आयुष्यात मोजणी करून घेण्याची गरज नाही, अशी माहिती जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी दिली. त्यामुळे अक्षांश आणि रेखांशांनुसार मोजणी झाली असेल, तर ती मोजणी कायमस्वरूपी ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे वारंवार मोजणी करण्याच्या प्रक्रियेतून तुमची सुटका होणार आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.राज्यातील महापालिका तसेच काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम परवानगी किंवा मालमत्तेशी संबंधित अन्य कामांसाठी नव्याने मोजणी करण्यास सांगितले जात होते. एखाद्या मालमत्तेची चार वर्षांपूर्वी मोजणी झालेली असली, तरी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर पुन्हा मोजणी करून आणण्याचा आग्रह स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून धरला जात होता. पूर्वी मोजणीनंतर देण्यात येणाऱ्या ‘क’ प्रतीवर संबंधित जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश नमूद केले जात नव्हते. त्यामुळे जमिनीचे अथवा मालमत्तेचे अचूक स्थान निश्चित करताना अडचणी येत होत्या. .कालांतराने हद्दीबाबत शंका निर्माण झाल्यास किंवा बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पुन्हा मोजणी करण्यास सांगितले जात होते. परंतु भूमी अभिलेख विभागाच्या मोजणी प्रणालीच्या ‘व्हर्जन-२’मध्ये अक्षांश आणि रेखांश नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोजणी केलेल्या जमिनीचे अचूक भौगोलिक स्थान कायमस्वरूपी निश्चित होते. संबंधित जागेची हद्द आणि स्थान अक्षांश-रेखांशाद्वारे स्पष्ट होत असल्याने ठरावीक कालावधीनंतर पुन्हा मोजणी करण्याची गरज नसल्याचे जमाबंदी आयुक्त नवाल यांनी सांगितले..ते म्हणाले,‘‘ मात्र संबंधित जमीन अथवा मालमत्तेच्या मोजणीबाबत कोणताही वाद किंवा दावा नसणे आवश्यक आहे. मालकी, हद्द किंवा मोजणीसंदर्भात वाद निर्माण झाल्यास नियमानुसार स्वतंत्र कार्यवाही करावी लागणार आहे. मात्र, कोणताही वाद नसलेल्या आणि २०२४ नंतर अक्षांश-रेखांशासह पूर्ण झालेल्या जागांच्या मोजण्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुन्हा मागणी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात येणार आहेत.’’.Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणारएकाच मालमत्तेची वारंवार मोजणी करण्यासाठी नागरिकांना अर्ज, शुल्क आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत होती, तसेच भूमी अभिलेख कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. त्याचा ताण खात्यावर येतो. नव्या निर्देशांमुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगररचना आणि बांधकाम परवानगी प्रक्रियेलाही याचा फायदा होईल. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यासंदर्भातील निर्देश पाठविण्यात येणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.