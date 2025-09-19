पुणे

Pune News : महाराष्ट्रातील कला केंद्रांना डान्स बार होण्यापासून वाचवण्याची मागणी

Maharashtra Lavani Legacy : महाराष्ट्रातील काही कलाकेंद्रांमध्ये सुरू असलेल्या डीजे आणि अश्लील नृत्यामुळे पारंपरिक लावणी कला बदनाम होत असून, खरे लोककलावंत उपासमारीच्या संकटात आले आहेत.
Maharashtra Lavani Legacy

Maharashtra Lavani Legacy

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्‍ट्रात जवळपास ८० लोककला केंद्रे आहेत. त्‍यापैकी निम्म्‍या कला केंद्रांमध्‍ये पारंपरिक वाद्यांऐवजी ‘डीजे’चा वापर करून अश्‍लील नृत्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे, तसेच काही ठिकाणी गैरप्रकारही होत आहेत. त्यामुळे खऱ्या लोककलावंतांची बदनामी होत असून, त्‍यांच्‍यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
bhalavani
Traditional
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com