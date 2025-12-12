Maharashtra News : लिफ्ट अपघात रोखण्यासाठी नवे कायदे तातडीने लागू करा; आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांची सभागृहात मागणी!

शिवाजीनगर : हौसिंग सोसायटीतील इमारतींमधील लिफ्टचे अपघात टाळण्यासाठी नवीन कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत बोलताना केली. हौसिंग सोसायटीमधील लिफ्टच्या सुरक्षा आणि देखभालीसाठी शासनाने ठरवलेले सध्याचे नियम हे १९५८ च्या लिफ्ट सुरक्षा धोरणाप्रमाणे निश्चित केलेले आहेत. हे नियम जुने झाले असून त्यामध्ये शासनाने बदल करणे अतिशय गरजेचे आहे. चिंचवडमध्ये एका १२ वर्षाच्या मुलाचा लिफ्टच्या अपघातात मृत्यू झाला. या गंभीर घटनेकडे लक्ष वेधून मागण्या मांडल्या..१९५८ च्या जुन्या नियमांमध्ये लिफ्टच्या बिघाड किंवा अपघातांच्या बाबतीत स्पष्टता दिसत नाही.या कालबाह्य नियमांनुसार लिफ्टची आयुर्मर्यादा आणि सुरक्षितता निश्चित करणे शक्य झालेले नाही, ज्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होतो. २०१७ मध्ये महाराष्ट्र लिफ्ट ॲंड मुव्हिंग वॉकवेज कायदा २०१७ हा सरकारने पास केला. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यात काही बदल करण्यात येत आहेत..Pune Traffic News : धायरी फाट्यावर वाहतूक कोंडी गंभीर; रस्त्याची पुनर्रचना व अतिक्रमण हटवण्याची मागणी.नवीन पॉलिसी प्रमाणे लिफ्टमध्ये ब्रेक डाऊन किंवा अपघात नोंदवण्यासाठी मेमरी डिव्हायसेस बंधनकारक रहातील, अशी तरतूद आहे. पण, धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी विलंब झाल्यामुळे आधुनिक सुरक्षा नियम लागू होत नाहीत. याकरिता नवीन नियमांना अंतिम स्वरूप देऊन ते तातडीने लागू करावेत. इमारतींमध्ये रहाणाऱ्या सर्वच रहिवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गरजेचे आहे, असे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.