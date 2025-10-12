पुणे

CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांना दिल्या बूथ यंत्रणा मजबूत करण्याच्या सूचना

BJP Prepares for Maharashtra Local Body Elections: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १५ नोव्हेंबरनंतर टप्प्याटप्प्याने जाहीर होतील. त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांनी सज्ज राहावे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १५ नोव्हेंबरनंतर टप्प्याटप्प्याने जाहीर होतील. त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांनी सज्ज राहावे. ज्या ठिकाणी बूथ यंत्रणा मजबूत नाही, तेथील कार्यकर्त्यांना मूळ प्रवाहात आणा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांना दिल्या. बैठकीच्या निमित्ताने भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे रणशिंग फुंकले आहे.

