Maharashtra Education News: शिक्षण विभागाचा माेठा निर्णय! शिक्षकांसाठी वार्षिक ५० तास प्रशिक्षण सक्तीचे, गुणवत्तावाढीसाठी सरकारचे पाऊल..

पुणे : राज्यातील सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकांना आता दरवर्षी ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार अध्यापन कौशल्ये अद्ययावत करण्यासाठी शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे..शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी यासंदर्भातील अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. हे प्रशिक्षण सर्व माध्यमांच्या शासकीय आणि खासगी अनुदानित शाळांमधील पहिली ते बारावीच्या शिक्षकांना लागू असेल. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ही प्रशिक्षणाची शिखर संस्था आहे. या संस्थेच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही संस्थांकडून स्वतंत्रपणे किंवा समांतर प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येऊ नये. 'एससीईआरटी'मार्फत तांत्रिक पडताळणीनंतर आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण मुख्य आराखड्यात समाविष्ट करावे, असा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने अध्यादेशाद्वारे दिला आहे..शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. यातून त्यांच्या अध्यापन पद्धती अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक होऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील प्रगतीत अपेक्षित वाढ साध्य होईल. नवीन ज्ञानाचा समावेश करून अध्यापन प्रक्रिया अधिक गुणवत्तापूर्ण करण्यास मदत होईल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित ध्येय, क्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती साध्य होण्यासाठी शिक्षकांना सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण विभागाने या अध्यादेशाद्वारे मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत..सर्व व्यवस्थापनाच्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय आणि खासगी अनुदानित शाळांमधील पहिली ते बारावीच्या मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना हे प्रशिक्षण लागू असणार आहे. प्रशिक्षणासाठी लागणारा सर्व खर्च समग्र शिक्षा किंवा उपलब्ध राज्य निधीतून करण्यात येईल, असेही अध्यादेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे..असे असेल प्रशिक्षणएकूण प्रशिक्षण ५० तासांचे असेलऑफलाइन प्रशिक्षण : एकूण ३० तासांचे असेल. प्रत्येक वर्गात ४० ते ५० शिक्षक असतील. प्रशिक्षणाची जबाबदारी 'एससीईआरटी'ची राहील.ऑनलाइन प्रशिक्षण : एकूण २० तासांचे राहील. प्रत्येक महिन्यात साधारणत: दोन तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थींवर बंधनकारक असेल..शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची मुख्य क्षेत्रेपायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानपर्यावरण आणि मूल्यशिक्षणप्रगत अध्यापनशास्त्रक्षमताधारित अध्यापनकृत्रिम बुद्धिमत्तासमावेशक शिक्षण आणि समुपदेशनसातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापननेतृत्व आणि व्यावसायिक नैतिकता.