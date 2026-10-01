Maharashtra Rain Deficit : महाराष्ट्रातील 36 पैकी तब्बल 20 जिल्ह्यांमध्ये चिंताजनक स्थिती; यंदाचा पाऊस तुटीनुसार 13 व्या स्थानी, वाचा सविस्तर आकडेवारी

पुणे : मॉन्सून हंगामातील पावसाची राष्ट्रीय सरासरी ८६८.६ मिलिमीटर असून, ‘आयएमडी’च्या आकडेवारीनुसार यंदा देशभरात ७५९.४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. हा पाऊस २००१ पासूनचा चौथ्या क्रमांकाचा, तर १९०१ पासूनचा १३ व्या क्रमांकाचा तुटीचा पाऊस (Maharashtra monsoon rainfall deficit 2026) ठरला. यंदा वायव्य भारतात सरासरीच्या ९४.१ टक्के, मध्य भारतात ९७ टक्के, दक्षिण भारतात ७६ टक्के, तर पूर्व आणि ईशान्य भारतात सरासरीच्या ७४ टक्के पावसाची नोंद झाली. .पूर्व आणि ईशान्य भारतातील हंगामी पाऊस १९०१ पासूनचा, तर दक्षिण भारतातील पाऊस २००१ पासूनचा नीचांकी पाऊस ठरला. मॉन्सून हंगामात महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा १९ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली. यंदा कोकण व गोव्यात दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा १४ टक्के कमी, मध्य महाराष्ट्रात ११ टक्के कमी, मराठवाड्यात ४० टक्के कमी, तर विदर्भात सरासरीपेक्षा २३ टक्के कमी पाऊस नोंदला गेला..राज्यात ३६ पैकी २० जिल्ह्यांमध्ये अपुऱ्या पावसाची (सरासरीपेक्षा २० ते ५९ टक्के कमी) नोंद झाली. मॉन्सून हंगामात अपुऱ्या पावसाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सोलापूर (-५८ टक्के), बीड (-५१ टक्के), हिंगोली (-४९ टक्के), जालना (-४८ टक्के), अहिल्यानगर (-४६ टक्के), धाराशिव (-४५ टक्के), परभणी आणि अमरावती (-४० टक्के) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे..मॉन्सूनोत्तर कमी पावसाचा अंदाजआगामी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या मॉन्सूनोत्तर हंगामात देशात सरासरीइतक्या (दीर्घकालीन सरासरीच्या ८८ ते ११२ टक्के) पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली असली, तरी तामिळनाडू, केरळ; तसेच जम्मू- काश्मीर, लडाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड वगळता देशाच्या इतर भागांत सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता आहे. ऑक्टोबर महिन्यात देशात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज असल्याचे ‘आयएमडी’ने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.