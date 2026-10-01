पुणे

Maharashtra Rain Deficit : महाराष्ट्रातील 36 पैकी तब्बल 20 जिल्ह्यांमध्ये चिंताजनक स्थिती; यंदाचा पाऊस तुटीनुसार 13 व्या स्थानी, वाचा सविस्तर आकडेवारी

India Monsoon Rainfall Deficit in 2026 : यंदा महाराष्ट्रात मॉन्सूनच्या पावसाची १९ टक्के तूट झाली. राज्यातील २० जिल्ह्यांत अपुरा पाऊस नोंदला गेला असून सोलापूर, बीड, हिंगोली आणि जालना सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये आहेत.
Maharashtra Monsoon Rainfall Deficit 2026

Maharashtra Monsoon Rainfall Deficit 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : मॉन्सून हंगामातील पावसाची राष्ट्रीय सरासरी ८६८.६ मिलिमीटर असून, ‘आयएमडी’च्या आकडेवारीनुसार यंदा देशभरात ७५९.४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. हा पाऊस २००१ पासूनचा चौथ्या क्रमांकाचा, तर १९०१ पासूनचा १३ व्या क्रमांकाचा तुटीचा पाऊस (Maharashtra monsoon rainfall deficit 2026) ठरला. यंदा वायव्य भारतात सरासरीच्या ९४.१ टक्के, मध्य भारतात ९७ टक्के, दक्षिण भारतात ७६ टक्के, तर पूर्व आणि ईशान्य भारतात सरासरीच्या ७४ टक्के पावसाची नोंद झाली.

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