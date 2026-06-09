Maharashtra Monsoon Latest Update : मान्सूनचा मुक्काम लांबला; मुंबई-पुण्यात आता कधी होणार आगमन? नेमकी अडचण कुठे? जाणून घ्या नवीन तारीख

पुणे : राज्यात मान्सूनची वाटचाल सध्या संथ गतीने सुरू असून सोमवारी (ता. ८) सोलापूरमार्गे बारामती तालुक्यात दाखल झालेला मान्सून मंगळवारी (ता. ९) पुढे सरकू शकला (Baramati rainfall and monsoon progress) नाहीये. त्यामुळे पुणे आणि मुंबई शहरात मान्सूनच्या आगमनासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. .तर दुसरीकडे, मान्सूनच्या बंगालच्या उपसागरातील शाखेने पश्चिम बंगालसह संपूर्ण ईशान्य भारत व्यापला असून ती आता बिहारच्या दिशेने पुढे सरकत आहे. राज्यात ६ जून रोजी मान्सूनने सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत प्रवेश केला होता. त्यानंतर दोन दिवस या भागात स्थिरावलेल्या मान्सूनने ८ जून रोजी सायंकाळी सोलापूर जिल्ह्यात प्रवेश केला आणि तेथून बारामतीपर्यंत मजल मारली..सोमवारी बारामतीमध्ये ५०.८ मिमी पावसाची नोंद झाली. मात्र, जिल्ह्यात इतरत्र मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला नाही. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, मान्सूनच्या वाऱ्यांना अपेक्षित बळकटी मिळालेली नसल्याने त्याची प्रगती मंदावली आहे. त्यामुळे ज्या भागातून मान्सून पुढे सरकत आहे, तेथे हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडत आहे. परिणामी, राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये अजूनही उकाड्याची तीव्रता कायम आहे..India Oman Gas Pipeline : अरबी समुद्राखालून थेट गुजरातमध्ये पोहोचणार गॅस! 3000 मीटर खोलीवर 2000 किमीची पाईपलाईन; काय आहे मोदी सरकारचा प्लॅन?.महाराष्ट्रात संथ वाटचाल, ईशान्य भारतात वेगवान प्रगतीयंदा मान्सून देशात दोन शाखांमधून दाखल झाला आहे. अरबी समुद्रातून आलेली एक शाखा केरळमार्गे महाराष्ट्रात पोहोचली आहे, तर बंगालच्या उपसागरातून आलेली दुसरी शाखा पश्चिम बंगालसह संपूर्ण ईशान्य भारतात सक्रिय झाली आहे..महाराष्ट्रात मान्सूनची वाटचाल संथ गतीने सुरू असताना, पूर्वोत्तर भारतात त्याने वेगाने प्रगती केली आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, ही शाखा पुढील काही दिवसांत बिहार, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये पोहोचण्याची शक्यता असून १४ जूनपर्यंत ती त्या भागांना व्यापू शकते..Illegal Mining in Sindhudurg : रोज 500 डंपर्स धावतायत अन् 10 रेल्वे गाड्या भरून माती गोव्याला! सिंधुदुर्गात नेमकं काय चाललंय? 'गुगल अर्थ'च्या फोटोंनी उडवली खळबळ.राज्यात तुरळक पावसाचा अंदाजमान्सून राज्यात दाखल झाला असला तरी त्याच्या वाऱ्यांना आवश्यक ताकद नसल्याने व्यापक पावसासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. १० ते १३ जून या कालावधीत कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात कमी प्रमाणात पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. विदर्भातील काही भागांत मात्र मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे..Konkan Katalshilp : हजारो वर्षांपूर्वीही कोकणात मानव राहत होता? सौंदळमध्ये सापडलं 4 फूट उंच प्राचीन 'कातळशिल्प'; 'त्या' 6 मित्रांनी असं काय शोधून काढलं?.एल निनोचा प्रभाव वाढण्याची शक्यताहवामान विभागाने यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्यामागील संभाव्य कारणांमध्ये ‘एल निनो’चा उल्लेख केला आहे. जून महिन्यात एल निनोचा प्रभाव तुलनेने सौम्य राहण्याची शक्यता असली तरी सप्टेंबरपर्यंत त्याची तीव्रता मध्यम किंवा अधिक वाढू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सामान्यतः एल निनोच्या प्रभावामुळे भारतातील मान्सून कमकुवत होतो आणि पावसाचे प्रमाण घटते. त्यामुळे आगामी महिन्यांतील एल निनोची स्थिती आणि मान्सूनची प्रगती याकडे देशभरातील शेतकरी, हवामानतज्ज्ञ आणि प्रशासनाचे विशेष लक्ष लागून राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.