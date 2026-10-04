Maharashtra Monsoon Withdrawal : निम्म्या राज्यातून परतला पाऊस! मॉन्सूनच्या माघारीस पोषक स्थिती असल्याने प्रवास वेगाने सुरू, जाणून घ्या तुमच्या भागातील स्थिती

पुणे : राज्याच्या निम्म्या भागातून मॉन्सून परतला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशात उत्तरेतील अनेक राज्यांतून नैऋत्य मोसमी वारे परतले (Maharashtra monsoon withdrawal) आहेत. महाराष्ट्रातील जवळपास निम्म्या भागातूनही मोसमी पाऊस परतला असल्याचे हवामान विभागाने शनिवारी जाहीर केले. नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) हा परतीचा प्रवास वेगाने सुरू आहे..पावसाच्या माघारीस पोषक स्थिती असल्याने पुढील दोन ते तीन दिवसांत विदर्भाचा बहुतेक भाग, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्राचा आणखी काही भाग, छत्तीसगड, तेलंगण आणि उत्तर कर्नाटकच्या काही भागांतून मोसमी वारे परतण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..वातावरणातील सापेक्ष आर्द्रतेत मागील दोन दिवसांत लक्षणीय घट झाली आहे. पावसाचे प्रमाणही घटले आहे. निरभ्र आकाश आणि उन्हाच्या तीव्रतेत वाढ झाली आहे. ‘ऑक्टोबर हिट’ जाणवू लागला आहे. नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा पूर्णपणे अभाव दिसून येत आहे. उत्तर गुजरात अन् लगतच्या नैऋत्य राजस्थान परिसरात निर्माण झालेल्या केंद्रभागाकडून बाहेरच्या दिशेने हवा फिरणारी प्रतिचक्राकार वाऱ्यांची स्थिती तयार झाली आहे. तसेच कोरडे उत्तरेकडील वारेही वाहू लागले आहेत. या पूरक स्थितीमुळे मॉन्सून माघारी परतल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले आहे..Maharashtra TET Exemption : शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी 'टीईटी' आवश्यकच; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या.यंदा १९ सप्टेंबर रोजी मॉन्सूनने पश्चिम राजस्थानमधून परतीचा प्रवास सुरू केला. २३ सप्टेंबरपर्यंत देशाच्या वायव्य भागातून मॉन्सूनने माघार घेतली होती. त्यानंतर शनिवारी (ता. ३) उत्तर भारताच्या उर्वरित भागासह संपूर्ण गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगडमधूनही मॉन्सून परतला आहे. मॉन्सूनच्या परतीची सीमा सुपौल, रांची, रायपूर, ब्रह्मपुरी, परभणी, बारामती, हर्णेपर्यंत आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.