पुणे

Maharashtra Aggregator Rules : नव्या धोरणावर संघटना आमने-सामने, समर्थनार्थ संघटनांची सरकारकडे धाव; रोजगारनिर्मितीवर विश्वास

Impact on App-Based Taxi and Auto Fares : राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या 'मोटर वाहन अ‍ॅग्रीगेटर नियम, २०२५' मुळे ॲप-आधारित वाहतूक सेवा भाडे कमी होणार असून, मोठ्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, या धोरणाबद्दल संघटनांमध्ये मतभेद आहेत.
Maharashtra's New Aggregator Rules

Maharashtra's New Aggregator Rules

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राज्यातील अ‍ॅप-आधारित वाहतूक सेवेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतेच ‘मोटर वाहन अ‍ॅग्रीगेटर नियम, २०२५’ हे नवे धोरण जाहीर केले आहे. परिवहन विभागाच्या या नव्या उपक्रमामुळे आता संघटना दोन गटात विभागल्या आहेत. काही संघटना या धोरणाला विरोध करत असताना, अनेक संघटना मात्र त्याच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावल्या आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Vehicle
taxi
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com