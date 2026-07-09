NCC Discipline to Career: एनसीसीच्या शिस्तीला कॉर्पोरेटची पसंती; ‘कॅडेट टू करिअर’ उपक्रमातून ६४ विद्यार्थ्यांना पंचतारांकित हॉटेल समूहात इंटर्नशिप

प्रज्वल रामटेके पुणे : राष्ट्रीय छात्र सेनेतील (एनसीसी) शिस्त, नेतृत्वगुण आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील तरुणांसाठी उद्योग क्षेत्राची दारे खुली झाली आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान इंटर्नशिप योजने’अंतर्गत (पीएमआयएस) महाराष्ट्र एनसीसी संचालनालयाने राबविलेल्या ‘कॅडेट टू करिअर’ उपक्रमातून ६४ जणांची पंचतारांकित हॉटेल समूहात विविध विभागांत इंटर्नशिपसाठी निवड करण्यात आली आहे..एनसीसी म्हणजे परेड, सैनिकी प्रशिक्षण आणि शिस्त, अशी सर्वसामान्यांची धारणा आहे. मात्र, बदलत्या रोजगार बाजारपेठेच्या गरजा लक्षात घेऊन एनसीसीने आता विद्यार्थ्यांच्या करिअरकडेही पाऊल टाकले आहे. ‘कॅडेट टू करिअर’ या संकल्पनेद्वारे एनसीसीमध्ये विकसित होणारे नेतृत्व, वेळेचे नियोजन, संवादकौशल्य आणि जबाबदारीची भावना थेट उद्योगजगताशी जोडण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे..या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र एनसीसी संचालनालय आणि केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने एका विशेष भरती मोहीमेचे आयोजन करण्यात आले होते. देशातील एक कोटी तरुणांना रोजगारक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘पंतप्रधान इंटर्नशिप योजने’ला एनसीसीच्या विस्तृत नेटवर्कची जोड या उपक्रमाद्वारे देण्यात आली आहे. पुणे आणि मुंबई येथे झालेल्या मुलाखतींमध्ये राज्यभरातील १८३ एनसीसी छात्र सहभागी झाले. त्यापैकी ६४ छात्रांची हॉटेल समूहात हॉस्पिटॅलिटी, फ्रंट ऑफिस, फायनान्स, सेल्स आदी विभागांसाठी निवड झाली. विशेष म्हणजे गडचिरोली, चंद्रपूरसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनीही या प्रक्रियेत यश मिळवून उद्योग क्षेत्रात प्रवेश केला..शिस्त आणि नेतृत्वाला उद्योगजगताची पसंतीउद्योग क्षेत्रात केवळ शैक्षणिक पात्रतेपेक्षा संवादकौशल्य, समस्या सोडविण्याची क्षमता, संघभावना आणि वेळेचे नियोजन यांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. मुलाखत प्रक्रियेत सहभागी अधिकाऱ्यांच्या मते, तांत्रिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण नोकरीनंतर देता येते. मात्र, शिस्त, नेतृत्व, जबाबदारीची जाणीव आणि कठीण परिस्थितीत शांतपणे निर्णय घेण्याची क्षमता सहज विकसित होत नाही. एनसीसीच्या प्रशिक्षणामुळे हे गुण विद्यार्थ्यांमध्ये आधीपासूनच विकसित झालेले असल्याने उद्योग क्षेत्र अशा उमेदवारांना प्राधान्य देत आहे..‘‘गेली आठ दशके एनसीसीने देशातील तरुणांमध्ये चारित्र्य, नेतृत्व आणि राष्ट्रभावना निर्माण करण्याचे काम केले आहे. आता विद्यार्थ्यांचा प्रवास ‘कॅडेट’पासून ‘करिअर’पर्यंत घडवून आणणे ही पुढची नैसर्गिक पायरी आहे. एनसीसीतील कार्यकाळ संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांना केवळ प्रमाणपत्र देऊन थांबण्याऐवजी त्यांच्या कौशल्याला रोजगाराच्या संधींशी जोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना’ आणि एनसीसी यांचा समन्वय ‘विकसित भारत’च्या उद्दिष्टासाठी महत्त्वाचा ठरेल.’’मेजर जनरल विवेक त्यागी, अतिरिक्त महासंचालक, महाराष्ट्र एनसीसी संचालनालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.