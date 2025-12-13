Messi's India Visit : जगप्रसिद्ध फुटबॉलपट्टू मेसीसमोर बारामतीकर अजिंक्य देशपांडे यांचे टँगो नृत्य सादरीकरण!

बारामती : जगप्रसिध्द फुटबालपटू मेसी याच्या भारत दौ-याच्या पहिल्याच दिवशी कोलकता येथे अर्जेटींनातील प्रसिध्द टँगो नृत्य सादरीकरणाचा मान बारामतीकर अजिंक्य अशोक देशपांडे यांना मिळाला. मूळचे बारामतीकर असलेले अजिंक्य अशोक देशपांडे हे मुंबईत वास्तव्यास असून गेली अनेक वर्ष ते नृत्य प्रशिक्षण व सादरीकरण करतात. .विशेषतः अर्जेटींना देशाशी संबंधित विविध नृत्य प्रकार सादरीकरणात अजिंक्य देशपांडे यांची टीम निपुण आहे. जगप्रसिध्द फुटबॉलपटू मेसी शनिवारी (ता. 13) कोलकत्त्यात आल्यानंतर मोहन बगान विरुध्द डायमंड हार्बर यांच्यात फुटबॉलची मैत्रीपूर्ण लढत झाली. या दरम्यान मेसी याच्यासमोर अर्जेटींनातील प्रसिध्द टँगो नृत्याचे सादरीकरण झाले, त्यात बारामतीकर असलेल्या अजिंक्य देशपांडे यांना आपली कला सादर करण्याची संधी मिळाली..इंग्रजीच्या वाढत्या प्रभावामुळे मराठी संस्कृती संकटात.लाखो लोकांच्या जनसमुदायाने या नृत्याचा आनंद घेतला. टँगो या नृत्यप्रकारास युनेस्कोने हेरिटेज नृत्याचा दर्जा दिला आहे. या सादरीकरणासाठी अजिंक्य व त्यांच्या ग्रुपला मुंबईहून खास आमंत्रित करण्यात आले होते. या पूर्वी अजिंक्य यांनी ग्रीस देशासह मुंबईतील काळा घोडा फेस्टिव्हल, आयआयटी मुंबई येथे सादरीकरण केले आहे. बारामतीतील प्रसिध्द शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक देशपांडे व डॉ. कल्पना देशपांडे यांचे अजिंक्य हे चिरंजिव आहे. फोटो- कोलकता- टँगो नृत्य सादरीकरणासाठी मुंबईहून पाचारण केलेला ग्रुप. मिलिंद संगई, बारामती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.