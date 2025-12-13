पुणे

Messi's India Visit : जगप्रसिद्ध फुटबॉलपट्टू मेसीसमोर बारामतीकर अजिंक्य देशपांडे यांचे टँगो नृत्य सादरीकरण!

Baramati Pride : जगप्रसिद्ध फुटबॉलपटू मेसी यांच्या उपस्थितीत अर्जेंटिनाचा पारंपरिक टँगो नृत्यप्रकार सादर करण्याचा मान बारामतीकर अजिंक्य देशपांडे यांना मिळाला. कोलकत्त्यात झालेल्या या भव्य कार्यक्रमात त्यांच्या सादरीकरणाने हजारो प्रेक्षकांची मने जिंकली.
Ajinkya Deshpande Showcases Argentine Tango in Kolkata

मिलिंद संगई, बारामती
बारामती : जगप्रसिध्द फुटबालपटू मेसी याच्या भारत दौ-याच्या पहिल्याच दिवशी कोलकता येथे अर्जेटींनातील प्रसिध्द टँगो नृत्य सादरीकरणाचा मान बारामतीकर अजिंक्य अशोक देशपांडे यांना मिळाला. मूळचे बारामतीकर असलेले अजिंक्य अशोक देशपांडे हे मुंबईत वास्तव्यास असून गेली अनेक वर्ष ते नृत्य प्रशिक्षण व सादरीकरण करतात.

