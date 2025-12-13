Ajit Pawar : तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती रखडली; बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरासमोर आंदोलन!

बारामती : महाज्योती (महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना देय असलेली १२६ कोटी रुपयांची थकीत अधिछात्रवृत्ती व विद्या वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावी, या मागणीसाठी आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामतीतील सहयोग निवासस्थानासमोर भाजप युवा मोर्चाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या वेषात कार्यकर्ते आंदोलनस्थळी उपस्थित होते..महाज्योतीसाठी 100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर झाल्याची घोषणा होऊनही अद्याप विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या निष्क्रियतेविरोधात भाजप युवा मोर्चाने आक्रमक भूमिका घेतल्याचे युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष वैभव सोलनकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, तीन वर्षांपासून अधिछात्रवृत्ती व विद्या वेतन थकीत असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना कर्ज काढावे लागत आहे, काहींना शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे स्वप्न उध्वस्त होत आहे..Pune Book Mahotsav : ‘लार्जेस्ट डिस्प्ले’चा विश्वविक्रम; भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याला अनोखे अभिवादन.या प्रसंगी भाजप युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष वैभव सोलनकर, सरचिटणीस ओंकार कड्डे, अमर बुदगुडे, आबासाहेब थोरात, संदीप केसकर, रसिका सणस, सोहेल शेख, परशुराम तागुंदे, शुभम शिंगाडे, शुभम रणवरे, लखन गोळे, नीलेश लांडगे, सुयोग सावंत, रघु चौधर, सोपान बागडे, विकास मळेकर, सचिन उभे, शिवानी चौधरी, महादेव सुळ, जयराम शिंगाडे उपस्थित होते..मुख्य मागण्यामहाज्योती संस्थेतील 126 कोटी रुपयांची थकीत अधिछात्रवृत्ती व विद्या वेतन तात्काळ अदा करावे.मंजूर निधीचा तात्काळ वितरण आदेश काढून रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावी.भविष्यात विद्यार्थ्यांना अशी अडचण येऊ नये यासाठी कालबद्ध व पारदर्शक यंत्रणा लागू करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.