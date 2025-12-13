पुणे

Ajit Pawar : तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती रखडली; बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरासमोर आंदोलन!

BJP Youth Protest : महाज्योती अंतर्गत १२६ कोटी रुपयांची थकीत अधिछात्रवृत्ती व विद्या वेतन तात्काळ अदा करण्याच्या मागणीसाठी भाजप युवा मोर्चाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामतीतील निवासस्थानासमोर आंदोलन केले.
मिलिंद संगई, बारामती.
बारामती : महाज्योती (महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना देय असलेली १२६ कोटी रुपयांची थकीत अधिछात्रवृत्ती व विद्या वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावी, या मागणीसाठी आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामतीतील सहयोग निवासस्थानासमोर भाजप युवा मोर्चाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या वेषात कार्यकर्ते आंदोलनस्थळी उपस्थित होते.

