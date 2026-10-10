प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहा अधिकारी निलंबित उद्योगांना परवाने देताना गैरव्यवहार केल्याचा ठपका

पुणे, ता. १० : उद्योगांना उभारणी आणि संचालनासाठी परवानग्या देताना कथित आर्थिक देवाणघेवाण केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) पुणे कार्यालयातील सहा वरिष्ठ आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आला होता. मात्र, त्यांचे खुलासे असमाधानकारक ठरल्याने सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी निलंबनाचे आदेश दिले आहेत.
निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे, पुणे-२ उपप्रादेशिक कार्यालयाचे उपप्रादेशिक अधिकारी नवनाथ अवताडे, पुणे-१ उपप्रादेशिक कार्यालयाचे उपप्रादेशिक अधिकारी कार्तिकेय सूर्यकांत लंगोटे, पुणे-२ च्या क्षेत्र अधिकारी सुषमा संग्राम कुंभार, तसेच पुणे-१ चे क्षेत्र अधिकारी अजय आनंदराव खामकर आणि जयंत महादेव डोके यांचा समावेश आहे.
उद्योगांना उभारणीसाठी संमती (सीटीई) आणि संचालनासाठी संमती (सीटीओ) देताना कथित आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींसोबत व्हिडिओचे पुरावेही सादर करण्यात आले होते. कर्तव्यात कसूर आणि गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवून संबंधित अधिकाऱ्यांना विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाच्या काळात त्यांचे मुख्यालय मुंबई येथील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुख्यालयात निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच, नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
----------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.