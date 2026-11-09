PG Medical Seats: वैद्यकीय पदव्युत्तर जागांमध्ये वाढ; राज्यात एक हजार ६६ जागांची भर; महाराष्ट्र देशात दुसऱ्यास्थानी

पुणे, : महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांत पुढील वर्षासाठी पदव्युत्तर पदवीच्या (पीजी : एमडी, एमएस) जागा एक हजार ६६ ने वाढल्या आहेत. एकूण ३५ पैकी २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ७२० जागा, तर खासगी महाविद्यालयांमध्ये ३४६ जागा वाढल्या आहेत. आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील एकूण पदव्युत्तर पदवीच्या जागांची प्रवेश क्षमता सहा हजार ५४९ वरून सात हजार ६१५ वर पोहोचली आहे. पुण्याच्या बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील १७ जागांचा त्यामध्ये समावेश आहे.याबाबत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) सर्व राज्यांमधील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये या जागा वाढवल्या आहेत. त्यानुसार, महाराष्ट्रात गेल्या वर्षीच्या ६,५४९ जागांच्या तुलनेत यंदा १६.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वाढीसह कर्नाटकनंतर (८,८६२ जागा) देशात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर (७,६१५ जागा) पोहोचला आहे. राज्यातील २३ शासकीय महाविद्यालयांमध्ये ७२० ‘एमडी’ आणि ‘एमएस’ जागांची भर पडली आहे. राज्यात पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे..खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत ‘पीजी’चे एका वर्षाचे शुल्क सुमारे २५ ते २७ लाख रुपये आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत ७२० जागा वाढल्याने येथे लाखो रुपये भरण्याची गरज नसते. त्यामुळे या जागा वाढल्याचा वैद्यकीयच्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. दरम्यान, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय धाराशिव येथे सर्वाधिक ७७ जागांची वाढ झाली आहे. त्याखालोखाल छत्रपती संभाजीनगर येथे ७३, सातारा ६४, धुळे ४४ आणि अंबरनाथमध्ये ४० जागा वाढल्या आहेत. कोल्हापूर आणि अंबाजोगाई येथे प्रत्येकी ३९, लातूर ३८, तर नागपूर येथील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ३७ जागांची वाढ झाली आहे. सोलापूर आणि जालना येथे प्रत्येकी ३५, हिंगोली ३२, मुंबईतील ‘एलटीएमजी’ ३०, अलिबाग २७, बारामती २२ आणि नांदेडमध्ये १९ जागा वाढल्या आहेत. पुणे, नागपूर येथील शासकीय महाविद्यालयांत आणि यवतमाळ येथे प्रत्येकी १७ जागांची भर पडली आहे, अशी माहिती राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली..या जागा वाढाव्यात, यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार यांनी आराखडा तयार केला होता. तो राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला सादर केला. त्यामुळे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांना जास्त जागा मिळू शकल्या.विविध वैद्यकीय शाखांमध्ये वाढल्या जागाही वाढ जनरल मेडिसिन, सामान्य शस्त्रक्रिया, भूलशास्त्र, बालरोग, क्ष-किरण शास्त्र, पॅथॉलॉजी, अस्थिरोग, स्त्रीरोग आणि प्रसूतीशास्त्र यांसह प्री-क्लिनिकल आणि पॅरा-क्लिनिकल विषयांमध्ये झाली आहे. या निर्णयामुळे वैद्यकीय पदवीधरांना विशेषोपचार शिक्षणाच्या अधिक संधी मिळतील आणि राज्याच्या आरोग्य पायाभूत सुविधांना बळकटी मिळण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.