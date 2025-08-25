पुणे

Maharashtra Politics : ...नोटीस बिचाऱ्या रोहितला : सुप्रिया सुळे

Supriya Sule : मंत्रालयात गेम खेळणाऱ्या अधिकाऱ्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर फक्त रोहितवर कारवाई करत राज्य सरकारने दुहेरी भूमिका घेतल्याची सडकून टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.
Supriya Sule
Supriya SuleSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इंदापूर : ‘‘जो माणूस मंत्रालयात मोबाइलवर गेम खेळत होता, तो पकडला गेला. त्याला आम्ही जबाबदार नाही. पाठीमागच्याच माणसाने व्हिडिओ काढला. याचा अर्थ तो तुमच्याच विचाराच्या माणसाने काढला आहे. पण बिचाऱ्या रोहितला अब्रूनुकसानीची नोटीस पाठवली. अहो, आम्ही फक्त तो समाजमाध्यमांवर टाकला. मात्र या प्रकरणात सरकारने हद्दच केली आहे,’’ अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.

Loading content, please wait...
Bjp
pune
NCP
political
Political Controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com