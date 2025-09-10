Pune Elections : गामपंचायतीपासून मुंबई महापालिकेपर्यंत महायुतीचीच सत्ता येणार : उदय सामंत

पुणे : ‘‘आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्रच लढणार आहे. गामपंचायत, पंचायत समितीपासून थेट मुंबई महापालिकेत सत्ता महायुतीचीच येणार आहे. पुणे महापालिकेवर भगवा फडकावयाचा आहे. किती जागा लढवायच्या हे मात्र ते गुलदस्त्यात ठेवले आहे. आताच त्याबाबत बोलणे योग्य नाही. स्वतंत्र लढायचे की युती करून हे आम्ही एकत्र बसल्यावर ठरेल, युती जर झाली तर झाल्यावर आम्ही ती संख्या जाहीर करू.’’ असा खुलासा राज्याचे उद्योग तथा मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी केला..महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सामंत यांनी शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) पक्षाच्या संघटनात्मक बैठकीचा आढावा पुण्यातील सारसबागेसमोरील पक्ष कार्यालयात घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, शहरप्रमुख नाना भानगिरे, किरण साळी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते..सामंत म्हणाले, ‘‘मुंबई महापालिकेसाठी ठाकरे बंधू एकत्र येणार असतील तर चांगली गोष्ट आहे. मात्र, ठाकरे बंधू असो की इतर कोणीही असो सत्ता मात्र आमचीच येणार आहे. कारण, एकनाथ शिंदे यांचं नाणं खणखणीत असून त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी उठाव केला असून विधानसभा निवडणुकीत वर्चस्व सिद्ध केले आहे. प्रत्येक पक्षाला आपली ताकद वाढवायचा पूर्ण अधिकार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाने स्वबळाचा नारा दिला तर त्यात काहीही वावगे नाही. मात्र, राज्यात या निवडणुकीसाठी महायुतीतील तीनही पक्ष एकत्रच लढणार आहेत. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे घेतील.’’.राज ठाकरे यांनी चौथ्यांदा उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आहे त्याबाबत विचारले असता सामंत म्हणाले की, ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने काहीही फरक पडत नाही. किंवा त्यांच्या एकत्र येण्याचा महायुतीला कोणताही फटका बसणार नाही. लोक त्यांना स्वीकारतही नाहीत व ते बंधू एकत्रच संपणार आहेत. राज ठाकरे यांना कोणी ४ वेळा भेटले असेल तर मीही ५ वेळा भेटलोय अशी खिल्ली उडवली. यंदाचा आमचा दसरा मेळावा आझाद मैदानावर ठरला आहे. तो नेहमीप्रमाणेच जोरात होणार असल्याचे ते म्हणाले..महायुतीमधील कोणी पक्ष आम्ही स्वतंत्र लढणार आहोत असे म्हणत असेल तर त्यांना व आम्हालाही तसा अधिकार आहे. प्रत्येकाला त्याचा पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कधीही कोणतीही ठोस कारण असेल तरच ते बैठकांना गैरहजर राहतात. त्यांना घशाचा आजार असल्यानेच ते शासकीय बैठकांना गैरहजर आहेत. तसेच त्यांचे सर्व दौरे रद्द केले आहेत. त्यामुळे इतर चर्चा करण्याची काहीही आवश्यकता नाही, असेही उदय सामंत यांनी पवारांच्या अनुपस्थितीबद्दल स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.