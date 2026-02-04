पुणे

Sharad Pawar: “फडणवीस चर्चेतच नव्हते… मग बोलण्याचा अधिकार कुठून?” ; बारामतीत शरद पवारांचा थेट सवाल

बारामती : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी आज (४ फेब्रुवारी) येथे पत्रकार परिषदेत विविध राजकीय घडामोडींवर स्पष्ट मत व्यक्त केले. या परिषदेत त्यांनी पक्षातील विलीनीकरणाच्या अफवांपासून ते वैयक्तिक मुद्द्यांपर्यंत अनेक बाबींवर प्रकाश टाकला. मुख्यतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानांना उत्तर देताना पवारांनी त्यांच्या बोलण्याच्या अधिकारावरच प्रश्न उपस्थित केला.

