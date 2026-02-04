Sharad Pawar: “फडणवीस चर्चेतच नव्हते… मग बोलण्याचा अधिकार कुठून?” ; बारामतीत शरद पवारांचा थेट सवाल

बारामती : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी आज (४ फेब्रुवारी) येथे पत्रकार परिषदेत विविध राजकीय घडामोडींवर स्पष्ट मत व्यक्त केले. या परिषदेत त्यांनी पक्षातील विलीनीकरणाच्या अफवांपासून ते वैयक्तिक मुद्द्यांपर्यंत अनेक बाबींवर प्रकाश टाकला. मुख्यतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानांना उत्तर देताना पवारांनी त्यांच्या बोलण्याच्या अधिकारावरच प्रश्न उपस्थित केला..तीव्र प्रतिक्रियाशरद पवार म्हणाले की, पक्षाच्या विलीनीकरणासंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री फडणवीस कुठेच सहभागी नव्हते. त्यामुळे त्यांना या विषयावर भाष्य करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. फडणवीस यांनी नुकतेच एका विधानात म्हटले होते की, जर अजित पवारांनी त्यांच्याशी बोलणे केले असते आणि विलीनीकरणाचा मुद्दा उपस्थित झाला असता, तर शरद पवार एनडीएमध्ये सामील झाले असते का? या विधानावर पवारांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली..Sharad Pawar: गौतम अदानी शरद पवारांच्या भेटीला! सिल्व्हर ओक निवासस्थानी सांत्वन भेट.फडणवीसांचा काहीही संबंध नव्हताते म्हणाले, "फडणवीस या संपूर्ण चर्चेत कधीच नव्हते, मग त्यांना बोलण्याचा अधिकार कसा काय? मी हे समजू शकत नाही." पवारांनी हे स्पष्ट केले की, पक्षातील नेते जयंत पाटील आणि अजित पवार या मुद्द्यावर एकमेकांशी चर्चा करत होते, पण त्यात फडणवीसांचा काहीही संबंध नव्हता..सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीचे स्वागतदरम्यान, सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीचे पवारांनी स्वागत केले. त्यांना मिळालेल्या संधीबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, "सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीमुळे मला खूप आनंद होत आहे. त्यांना ही संधी मिळाली हे चांगलेच आहे. याबाबत मी अधिक बोलणार नाही".स्मारकाच्या चर्चेवर बोलताना अनभिज्ञता व्यक्तअजित पवार यांच्या स्मारकाच्या चर्चेवर बोलताना पवारांनी अनभिज्ञता व्यक्त केली. ते म्हणाले, "अजित पवारांच्या स्मारकाबाबत मला काहीच माहिती नाही. काही लोकांनी ज्या संस्थेच्या जागेची चर्चा केली आहे, त्या संस्थेचे अध्यक्ष मी स्वतः आहे. तरीही माझ्याशी कुणीही याबाबत बोलले नाही. त्यामुळे आता या विषयावर भाष्य करणे अयोग्य ठरेल." पवारांनी याबाबत पक्षात बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे संकेत दिले. ते म्हणाले, "आम्ही याबाबत बैठक आयोजित करू आणि त्यानंतरच काय ते ठरवू. आतापर्यंत कोणतीही चर्चा झालेली नाही.".Ajit Pawar last phone call : अजित पवारांचा अपघातापूर्वी शेवटचा फोन पुतण्याला; ८ वाजून ३७ मिनीटांनी बोललेल्या ऑडिओ क्लिप व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.