पुणे

RTO Helpline : ट्रॅव्हल्सवाले अव्वाच्या सव्वा भाडं घेतायत? कुठं अन् कशी करायची तक्रार? वाचा

How to File Complaint with RTO : दिवाळीत खासगी बस भाड्यात प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. अशावेळी तक्रार करण्यासाठी आरटीओकडून हेल्पलाईन करण्यात आला आहे. ही तक्रार कशी करावी? जाणू घ्या...
Private Bus Fare Hike During Diwali

Private Bus Fare Hike During Diwali

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Pune-Mumbai Travelers Alert : सणासुदीच्या दिवसांत खासगी बस कंपन्यांकडून त्यांच्या भाड्यात प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. एकीकडे रेल्वेचे तिकीट मिळत नाही, तर दुसरीकडे खासगी बस कंपन्यांनी त्यांच्या भाड्यात अव्वाच्या सव्वा वाढ केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे. अशावेळी तक्रार कुठं आणि कशी करायची अशा प्रश्नही अनेकांना पडला आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
vidarbha
rto
government helpline

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com