RTO Helpline : ट्रॅव्हल्सवाले अव्वाच्या सव्वा भाडं घेतायत? कुठं अन् कशी करायची तक्रार? वाचा

Pune-Mumbai Travelers Alert : सणासुदीच्या दिवसांत खासगी बस कंपन्यांकडून त्यांच्या भाड्यात प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. एकीकडे रेल्वेचे तिकीट मिळत नाही, तर दुसरीकडे खासगी बस कंपन्यांनी त्यांच्या भाड्यात अव्वाच्या सव्वा वाढ केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे. अशावेळी तक्रार कुठं आणि कशी करायची अशा प्रश्नही अनेकांना पडला आहे. .दिवाळीसाठी पुणे-मुंबईतून विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणात जाणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. मात्र, रेल्वेचे रिझर्वेशन फुल झाल्याने प्रवाशांना खासगी बसेसचा पर्याय निवडावा लागतो आहे. याच मजबुरीचा फायदा घेत खासगी बस कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात वाढेवाढ केली आहे. त्यामुळे या व्यवस्था प्रवाशांसाठी आहेत की काही खास लोकांसाठी? असा प्रश्नही नागरिकांकडून विचारला जातो आहे..Bus driver's precautions : बस चालकाच्या प्रसंगावधानाने अनर्थ टळला: ४० प्रवाशांचे प्राण वाचले; कामरगावातील पुलाजवळील घटना.विशेष म्हणजे कोणतेही ठोस कारण नसतानाही केवळ दिवाळीच्या दिवसांत ही भाडेवाढ करण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या 'मजबुरी का फायदा' घेण्याची ही ट्रीक असल्याचं आता स्पष्ट होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खासगी वाहतुकीच्या या भाडेवाढीवर कुणाचेच नियंत्रण आहे की नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत असताना आता आरटीओकडून हेल्पलाईन क्रमांक जारी करण्यात आला आहे..ST Bus: दिवाळीसाठी लालपरी सज्ज! मुंबईतून २५० जादा फेऱ्यांचे नियोजन.आता खासगी बसचालकांनी मनमानी पद्धतीने तिकीट दर आकारले तर प्रवाशांना करता तक्रार येणार आहे. नागरिकांनी ८२७५३३०१०१ क्रमांकावर अथवा rto.12-mh@gov.in या ई-मेलवर तक्रार दाखल करावी, असं आवाहन आरटीओकडून करण्यात आलं आहे. तक्रार करताना नागरिकांना आपले नाव, मोबाईल क्रमांक, तिकिटाचे फोटो अशी माहिती द्यावी लागणार आहे. जादा तिकीट दर आकारले तर बसचालकांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून देण्यात आला आहे.