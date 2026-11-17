पुणे: राज्यातील विनाअनुदानित (खासगी) पूर्व प्राथमिक शाळांमधील मनमानी प्रवेश प्रक्रिया, देणगी आणि अतिरिक्त शुल्काची वसुली रोखण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने कठोर प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे विशिष्ट दुकानातून पुस्तके-गणवेश खरेदी करण्याच्या सक्तीला आळा बसणार असून, आर्थिक लुटीला चाप बसून पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित पूर्व प्राथमिक शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आकारणी आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाची (आरटीई) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ही कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शरद गोसावी यांनी सोमवारी (ता. १६) निर्देश जारी केले. त्यानुसार प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची लेखी किंवा तोंडी चाचणी, मुलाखत अथवा कोणत्याही प्रकारची छाननी घेता येणार नाही. राज्य सरकारने निर्धारित केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांव्यतिरिक्त पालकांकडून आयकर विवरणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला किंवा कुटुंबाचे छायाचित्र यांसारख्या अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणीही करता येणार नाही..प्रवेश प्रक्रियेत जात, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक किंवा आर्थिक परिस्थिती, तसेच पालकांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही. उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास शासनाच्या निर्देशांनुसार पारदर्शक लॉटरी पद्धतीने प्रवेश द्यावा लागेल. प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक शाळेच्या संकेतस्थळावर आणि सूचना फलकावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच, पालकांना अर्ज करण्यासाठी किमान दहा कार्यालयीन दिवसांचा कालावधी द्यावा लागेल. प्रवेश प्रक्रियेतील अर्ज, निवड आणि प्रवेशाची संपूर्ण नोंद शाळांना जतन करावी लागणार आहे..शाळांनी विशिष्ट दुकानातून पुस्तके, वह्या, गणवेश किंवा खासगी प्रकाशनांची पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करू नये. सर्व मंडळांनी प्रमाणित पाठ्यपुस्तकेच वापरावीत. तसेच, शुल्क रचना फलक आणि संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती देणे, नियमबाह्य शुल्क टाळणे बंधनकारक आहे..पहिलीच्या प्रवेशासाठी निकषशाळा प्रवेशासाठी किमान वयाचे निकषही टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून नर्सरीसाठी तीन वर्षे, २०२८-२९ पासून ज्युनिअर केजीसाठी चार वर्षे, २०२९-३० पासून सीनिअर केजीसाठी पाच वर्षे, तर २०३०-३१ पासून इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षे किमान वय आवश्यक असेल. या वयाची गणना दरवर्षी ३० जून हा संदर्भ दिनांक मानून केली जाणार आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.शाळांची अचानक होणार तपासणीनियमांच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळांची अचानक तपासणी करून प्रवेश, शुल्क आणि लॉटरी नोंदी तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. पालकांच्या तक्रारींची प्रत्यक्ष चौकशी करून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास नोटीस आणि दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. याचा मासिक अहवाल शिक्षण उपसंचालकांना सादर करणे बंधनकारक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.