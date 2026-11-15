Property Card Maharashtra : राज्यातील नगर भूमापन न झालेल्या महापालिका, नगरपालिका आणि समाविष्ट गावांमध्ये सातबारा उताऱ्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार

पुणे : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका हद्द आणि समाविष्ट झालेल्या गावांतील ज्या भागांचे नगर भूमापन (सिटी सर्व्हे) झालेले नाही, तेथील सातबारा उतारे कायमचे बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या भागातील रहिवाशांना आता प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार असून, त्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भूमी अभिलेख विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे..महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शहरांची हद्द वाढली आहे किंवा जिथे अद्याप नगर भूमापन योजना लागू नाही, तिथे नवीन प्रॉपर्टी कार्ड वितरित केले जातील. या कामासाठी आवश्यक निधी जिल्हा वार्षिक योजना किंवा नगरोत्थान योजनेतून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिकेने हा निधी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे जमा केल्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम सुरू होईल..यापूर्वी भूमी अभिलेख विभाग स्वतःहून हे काम करत असे, मात्र आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. शासनाकडून निधी मिळणार असल्याने नागरिकांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. यामुळे मालमत्ताधारकांना मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा सुलभतेने उपलब्ध होईल..अडचणी होणार दूरशहरांच्या वाढीव हद्दीत अनेक ठिकाणी अजूनही गट नंबरनुसार सातबारा उतारे सुरू आहेत. यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री, कर्ज प्रक्रिया आणि मालकी हक्क सिद्ध करताना तांत्रिक अडचणी येतात. नवीन निर्णयामुळे या सर्व समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.