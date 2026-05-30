पुणे

Pune: दुय्यम निबंधकांचा ‘स्किप’ अधिकार रद्द;आता नोंदणी महानिरीक्षकांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य; पारदर्शकता वाढणार

Government Tightens Property Registration Process: दस्तनोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने दुय्यम निबंधक आणि सह जिल्हा निबंधकांचा ‘स्किप’ पर्याय वापरण्याचा अधिकार रद्द केला आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे: सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड आल्यास अथवा अन्य काही तांत्रिक कारणांमुळे दस्तनोंदणी करताना अडचणी येऊ नयेत, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी सह जिल्हा निबंधक आणि दुय्यम निबंधकांना ‘स्किप’ हा पर्याय वापरण्याचे अधिकार दिले होते. मात्र मुंढवा आणि ताथवडे येथील जमीन व्यवहार गैरप्रकारांनंतर हा अधिकार त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नोंदणी महानिरीक्षकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आता या पर्यायाचा वापर करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Loading content, please wait...
pune
property
Government Registration Process