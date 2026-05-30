Pune: दुय्यम निबंधकांचा ‘स्किप’ अधिकार रद्द;आता नोंदणी महानिरीक्षकांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य; पारदर्शकता वाढणार

पुणे: सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड आल्यास अथवा अन्य काही तांत्रिक कारणांमुळे दस्तनोंदणी करताना अडचणी येऊ नयेत, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी सह जिल्हा निबंधक आणि दुय्यम निबंधकांना 'स्किप' हा पर्याय वापरण्याचे अधिकार दिले होते. मात्र मुंढवा आणि ताथवडे येथील जमीन व्यवहार गैरप्रकारांनंतर हा अधिकार त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नोंदणी महानिरीक्षकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आता या पर्यायाचा वापर करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..मुंढवा येथील शासकीय जमिनींच्या गैरव्यवहार प्रकरणांनंतर चौकशीसाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांची समिती नेमली होती. या समितीने यंत्रणेतील त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी राज्य शासनाला केल्या होत्या. त्यामध्ये 'स्किप' या पर्यायाबद्दलही सूचना केली होती. त्याची दखल घेऊन नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी परिपत्रक काढले आहे..राज्यात दस्तनोंदणीसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ऑनलाइन ई-फेरफार तसेच ऑनलाइन म्युटेशन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये नोंदणी विभाग व भूमी अभिलेख विभाग यांची कार्यात्मक एकत्रीकरण करून फेरफार प्रक्रियेचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रणालीमध्ये दस्तनोंदणी करताना दुय्यम निबंधकांना सातबारा उतारा पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. दस्तनोंदणीच्या वेळी या पर्यायाचा वापर करणे अपेक्षित आहे..परंतु पशुसंवर्धन विभागाची ताथवडे येथील सहा हेक्टर ३२ आर जमीन तसेच मुंढवा येथील ४० एकर शासकीय जमिनीची दस्तनोंदणी करताना या सुविधेचा वापर करण्याऐवजी तांत्रिक अडचणीचे कारण देत 'स्किप' पर्याय वापरून दस्त नोंदणी पूर्ण केली असल्याचे समोर आले. या पर्यायाचा वापर करण्यापूर्वी कोणत्याही वरिष्ठांची परवानगी न घेता व्यवहार करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे उघड झाले होते..गैरप्रकारांना आळा बसणार'स्किप' पर्यायाचे अधिकार आता नोंदणी महानिरीक्षकांना प्राप्त झाले असून, त्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या पर्यायाचा वापर करता येणार नाही. त्यामुळे दस्त नोंदणीतील गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे.