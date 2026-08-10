पुणे

महाराष्ट्र सुरक्षा कायद्याला आव्हान

महाराष्ट्र सुरक्षा कायद्याला आव्हान
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सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यापासून मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. गौतम अंखड यांनी आज स्वतःला अलिप्त ठेवले. त्यामुळे या याचिकांवरील पुढील सुनावणीचा मार्ग नव्या खंडपीठाच्या नियुक्तीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिका प्राथमिक सुनावणीसाठी आल्या होत्या; मात्र न्या. अंखड यांनी सुनावणीपासून स्वतःला दूर ठेवले. दरम्यान, राज्य सरकारने याचिका निरर्थक असल्याचा दावा करून त्या फेटाळण्याची मागणी केली. या कायद्यामुळे सरकारला संघटनांवर बंदी घालणे, त्यांची मालमत्ता जप्त करणे आणि ताब्यात घेणे यासारखे व्यापक अधिकार मिळतात. हे अधिकार मनमानी असून, संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.


मकाेकापेक्षाही कठोर असल्याचा दावा
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा हा बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यासारख्या(मकाेका)पेक्षाही कठोर असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. विरोधी पक्ष, नागरी समाज आणि कायदेशीर मार्गाने असहमती व्यक्त करणाऱ्यांविरुद्ध त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

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