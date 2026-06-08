Jejuri Temple Incident : जेजुरी गडावर धक्कादायक घटना! भाविकांकडून पुजाऱ्याला मारहाण, नेमकं काय घडलं?

Priest Assaulted After Dispute Over Temple Rules : पुणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध तीर्थस्थळ जेजुरी गडावर रविवारी दुपारी एक संतापजनक घटना घडली. काही भाविकांनी पुजाऱ्याला मारहाण केली यात तो जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. चार जणांच्या समूहाने संबंधित पुजाऱ्यास शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे गड परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गडावरील पालखी परिसरात काही व्यक्ती चप्पल घालून आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तेथील एका पुजाऱ्यांनी संबंधितांना "पालखी शेजारी चप्पल घालून का आलात?" असे विचारले यावेळी झालेल्या वादानंतर तीन ते चार जणांच्या समूहाने संबंधित पुजाऱ्यास शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. .भाविकांच्या मारहाणीत जखमी झालेल्या पुजाऱ्याला उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, मात्र त्याच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या प्रकरणी जेजुरी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. प्रकरणाचा तपास सुरू असून पोलिस तपासानंतर संपूर्ण सत्य परिस्थिती समोर येणार आहे..Woman Priest Attack : हातात कुऱ्हाड घेऊन अख्ख्या कुटुंबाला संपवण्याची धमकी! काळभैरवनाथ मंदिराच्या महिला पुजारीसह पतीला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण, 5 जणांवर गुन्हा.या प्रकरणानंतर लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. धार्मिक स्थळांवर वाद घालणे किंवा कायदा हातात घेणे योग्य नसल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.धार्मिक स्थळांवर परंपरा, नियम आणि श्रद्धेचे पालन करणे ही प्रत्येक भाविकाची जबाबदारी आहे. मंदिर परिसराचे पावित्र्य राखण्यासाठी सूचना करणाऱ्या पुजाऱ्यावरच हल्ला झाल्याच्या आरोपामुळे अनेक भाविकांनी, स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.