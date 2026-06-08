पुणे

Jejuri Temple Incident : जेजुरी गडावर धक्कादायक घटना! भाविकांकडून पुजाऱ्याला मारहाण, नेमकं काय घडलं?

Pune Priest Attack : पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी गडावर रविवारी पुजाऱ्यावर भाविकांकडून मारहाणीची घटना घडली.पालखी परिसरात चप्पल घालून आलेल्या व्यक्तींना जाब विचारल्याने वाद निर्माण झाला.3 ते 4 जणांच्या समूहाने पुजाऱ्याला शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा आरोप आहे.
Jejuri gad incident

Jejuri gad incident

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Priest Assaulted After Dispute Over Temple Rules : पुणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध तीर्थस्थळ जेजुरी गडावर रविवारी दुपारी एक संतापजनक घटना घडली. काही भाविकांनी पुजाऱ्याला मारहाण केली यात तो जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. चार जणांच्या समूहाने संबंधित पुजाऱ्यास शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे गड परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

Loading content, please wait...
Pune Crime News
Pune police actions
Pune breaking news