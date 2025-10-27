Weather Update: वादळी पावसाचा इशारा कायम; राज्यात यलो अलर्टचा इशारा, हवामान विभागानं नेमकं काय सांगितलं?

पुणे : कमी दाब प्रणालींच्या प्रभावामुळे राज्यात पावसाने तडाखा दिला आहे. उद्या (ता. २७) कोकण, मध्य महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी तर मराठवाडा आणि विदर्भात काही ठिकाणी मेघगर्जना, विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (यलो अलर्ट) आहे..उर्वरित राज्यात ढगाळ आकाशासह उकाडा कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..पावसाला पोषक हवामान असल्याने कोकण, मध्य महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाने तडाखा दिला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातही हलक्या ते मध्यम सरींनी हजेरी लावली आहे..ओडिशामध्ये ‘रेड अलर्ट’भुवनेश्वर बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्याचे तीव्र कमी दाबाच्या पट्ट्यात रुपांतर झाले असून हा पट्टा किनारपट्टीकडे सरकत आहे. त्यामुळे ओडिशात २८ आणि २९ ऑक्टोबरला अत्यंत मुसळधार पाऊस कोसळण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..पावसाचं ठरलंय, थांबायचं नाही! कोकणसह मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात अजून आठवडाभर जोरदार बरसणार.राज्यातील मलकानगिरी, कोरापुट, रायगड, गजपती आणि गंजम या पाच जिल्ह्यांमध्ये ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. तमिळनाडू आणि पुदुच्चेरी किनारपट्टीवर पुढील २४ तासांत पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.