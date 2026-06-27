पुणे

Maharashtra Rain Update: एक दिवस हजेरी लावून विश्रांती... पुण्यातील पाऊस कुठं हरवला, राज्यात काय परिस्थिती?

Pune Awaits Fresh Rainfall as IMD Issues Yellow Alert Across Maharashtra : पुण्यात मॉन्सूनचा ब्रेक, तापमानात झपाट्याने वाढ; राज्यात काही भागांत मुसळधार, तर अनेक जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा येलो अलर्ट
Pune Rain Break: Monsoon Pauses After One Day, IMD Issues Yellow Alert Across Maharashtra

Pune Rain Break: Monsoon Pauses After One Day, IMD Issues Yellow Alert Across Maharashtra

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मॉन्सूनने महाराष्ट्रात प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात जोरदार हजेरी लावून पावसाने सध्या ब्रेक घेतला आहे. पुण्यासह राज्याच्या अनेक भागांत गेल्या चार दिवसांपासून पावसाची दडी कायम असल्याने हवामानातील बदल नागरिकांना जाणवत आहे. पावसाने उघडीप दिल्यामुळे तापमानात लक्षणीय वाढ झाली असून, उकाड्याने हैराण झालेल्या लोकांना पुन्हा दमदार पावसाची अपेक्षा लागली आहे.

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