Maharashtra Rain Update: एक दिवस हजेरी लावून विश्रांती... पुण्यातील पाऊस कुठं हरवला, राज्यात काय परिस्थिती?

मॉन्सूनने महाराष्ट्रात प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात जोरदार हजेरी लावून पावसाने सध्या ब्रेक घेतला आहे. पुण्यासह राज्याच्या अनेक भागांत गेल्या चार दिवसांपासून पावसाची दडी कायम असल्याने हवामानातील बदल नागरिकांना जाणवत आहे. पावसाने उघडीप दिल्यामुळे तापमानात लक्षणीय वाढ झाली असून, उकाड्याने हैराण झालेल्या लोकांना पुन्हा दमदार पावसाची अपेक्षा लागली आहे..पुण्यातील पावसाची अनुपस्थिती आणि तापमानवाढपुणे शहरात अधिकृतरित्या मॉन्सून दाखल झाल्यावर केवळ एक दिवस पावसाने दमदार हजेरी लावली. त्यानंतर सलग चार दिवस पावसाचा पूर्णतः अभाव असल्याने पुणेकर दमदार पावसाची प्रतीक्षा करत आहेत. पावसाच्या अनुपस्थितीमुळे शहरातील कमाल तापमानात मोठी वाढ नोंदवली गेली. मंगळवारी २९ अंश सेल्सिअस असलेले कमाल तापमान शुक्रवारी (२६ जून) ३३ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले.भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील तीन ते चार दिवस कमाल आणि किमान तापमानात आणखी किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र या काळात काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळू शकतात. शनिवारी (२७ जून) पुणे आणि परिसरात कमाल तापमान ३३ अंश तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..राज्यातील हवामान परिस्थितीमॉन्सूनने संपूर्ण राज्य व्यापल्यानंतर पावसाचा जोर मात्र कमी झाला आहे. शनिवारी कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात मेघगर्जनेसह विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे.शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत राज्यातील उच्चांकी तापमान ब्रह्मपुरी येथे ३८.२ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. महाबळेश्वर येथे मात्र राज्यातील नीचांकी १७.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. पावसाच्या ढगांच्या छायेमुळे राज्यातील तापमानात चढ-उतार होत असून, अनेक ठिकाणी कमाल तापमान ३६ अंशांखाली घसरले आहे..Rain Nakshatra : यंदा पाऊस कसा पडणार? नक्षत्र अन् वाहनांवरून मिळाले मोठे संकेत; जाणून घ्या पावसाबाबत काय म्हणते शास्त्र.देशभरातील उच्चांकी तापमान उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे ४३ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. हंगामी कमी दाबाचा पट्टा उत्तर राजस्थानपासून ओडिशापर्यंत सक्रिय आहे. गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि ईशान्य बंगाल उपसागरात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. आंध्र प्रदेश ते मध्य महाराष्ट्रापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्याने हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे..पावसाचे प्रमाण आणि जिल्हानिहाय अलर्टशुक्रवारी कोकणातील रत्नागिरी येथे राज्यातील उच्चांकी ७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. शनिवारी रायगड, रत्नागिरी, पुणे आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांत जोरदार पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे..वादळी पावसाचा येलो अलर्ट खालील जिल्ह्यांना देण्यात आला आहे: ठाणे, मुंबई, नाशिक, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली.सध्या मॉन्सूनचा प्रवेश झाला तरी पावसाचे वितरण असमान आहे. काही भागांत जोरदार तर काही भागांत पूर्णतः पावसाची दडी कायम आहे. नागरिकांना उकाड्याबरोबरच वादळी पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे. पुढील काही दिवसांत हवामानातील बदल सुरू राहण्याची शक्यता असून, पावसाच्या नव्या प्रणालीची प्रतीक्षा सर्वत्र आहे..Heavy Rain in Raigad: रायगडात दमदार पावसाची एन्ट्री; नदी-नाल्यांत ‘वलगणीचे’ मासे, खवय्यांसाठी मेजवानी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.