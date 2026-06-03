Maharashtra Dams: राज्यातील धरणांतील पाणीसाठा गतवर्षीपेक्षा ३ टक्क्यांनी घटला; केवळ २७ टक्के उपयुक्त साठा शिल्लक, पावसाआधीच पाण्याची चिंता वाढली

पुणे: राज्यातील लहान, मध्यम आणि मोठ्या अशा एकूण सुमारे ३०२८ धरणांमध्ये सध्या ४००.८३ टीएमसी म्हणजेच २७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गतवर्षी याच कालावधीत राज्यातील धरणांमध्ये ४३३.२९ टीएमसी (३० टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा होता. त्यामुळे यंदा सुमारे ३२.४५ टीएमसी म्हणजेच तीन टक्क्यांनी पाणीसाठा कमी असल्याची माहिती समोर आली आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.‘एल निनो’चा प्रभाव, वाढते तापमान आणि पावसाची अनिश्चिततेमुळे कमी पाणीसाठा हा चिंतेचा विषय मानला जात आहे. सध्या उन्हाळी हंगाम सुरू असून, उपलब्ध पाणीसाठ्याचा वापर शेती सिंचनासह पिण्याच्या पाण्यासाठी होत आहे. मात्र वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवनाचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. यंदा २०२६ मध्ये पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबंधित विभागांना पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत..जायकवाडीत साठा गतवर्षीपेक्षा अधिकजायकवाडी धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा १ मे ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत सुमारे ७.२८० टीएमसीने घटला असला, तरी तो अद्याप गतवर्षीच्या तुलनेत २.४०८ टीएमसी (३.१४ टक्के) अधिक आहे. ही बाब दिलासादायक मानली जात आहे..कोयनेत १० टीएमसीच पाणीचिपळूण : कोयना धरणात सध्या अवघा १० टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक असून, यंदा पाऊस दीर्घकाळ लांबल्यास राज्यातील सिंचनासह वीजनिर्मितीवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, एक जूनपासून कोयना धरणाच्या नवीन तांत्रिक वर्षाला प्रारंभ झाला असून, धरणावर पूरनियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे..राज्यातील धरणांमधील उपयुक्त साठ्याची स्थितीविभाग धरणांची संख्या उपयुक्त पाणीसाठा (टीएमसी) टक्केवारीकोकण १७३ ४४.११ ३३.७२नाशिक ५३९ ६०.५० २८.७७पुणे ७२४ ९७.६० १८.१२छत्रपती संभाजीनगर ९२९ ७८.०७ ३०.३४अमरावती २७६ ५६.६१ ४०.८३नागपूर ३८७ ६३.९२ ३८.३६.विभाग धरणांची संख्या उपयुक्त पाणीसाठा (टीएमसी) टक्केवारीकोकण १७३ ४४.११ ३३.७२नाशिक ५३९ ६०.५० २८.७७पुणे ७२४ ९७.६० १८.१२छत्रपती संभाजीनगर ९२९ ७८.०७ ३०.३४अमरावती २७६ ५६.६१ ४०.८३नागपूर ३८७ ६३.९२ ३८.३६.मोठ्या धरणांतील उपयुक्त साठाधरण उपयुक्त पाणीसाठा (टीएमसी) टक्केवारीउजनी उणे ११.४८ उणे २१.४३कोयना १०.७५ १०.७४जायकवाडी २५.१७ ३२.८३धरण उपयुक्त पाणीसाठा (टीएमसी) टक्केवारीउजनी उणे ११.४८ उणे २१.४३कोयना १०.७५ १०.७४जायकवाडी २५.१७ ३२.८३.Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.सहा महसुली विभागांमध्ये साठ्याची स्थिती असमान आहे. अमरावती, नागपूर विभागात चांगला साठा असून पुणे विभागात सर्वांत कमी साठा आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे गरजेचे आहे.-हरीश चकोर, जलसंपत्ती अभ्यासक व जल सिंचन तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.