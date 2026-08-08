धरणातील पाणीसाठा

राज्यातील प्रमुख धरणांतील शनिवार (ता. ८) सकाळी नऊपर्यंतचा पाणीसाठा (महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग)
धरणाचे नाव, प्रकल्पीय पाणीसाठा एकूण (‘टीएमसी’मध्ये), आजचा पाणीसाठा एकूण (‘टीएमसी’मध्ये), उपयुक्त पाणीसाठा (%)
गोसीखुर्द, ४०.४७, ३१.३७, ६५.१८ %
तोतलाडोह, ४१.२१, २८.७१, ६५.३० %
जायकवाडी, १०२.७३, ९८.११, ९३.९६ %
मांजरा, ७.९१, २.६७, १६.१४ %
येलदरी, ३३.००, २१.४४, ५९.५९ %
विष्णुपुरी, २.९५, २.७८, ९४.२३ %
भंडारदरा, ११.०४, १०.७७, ९७.५५ %
मुळा, २५.९९, २२.२४, ८२.५३ %
निळवंडे-२, ८.३३, ८.१९, ९८.२४ %
हतनूर, १३.७०, ८.६७, ४४.१६ %
दारणा, ७.१५, ६.२५, ८७.4५ %
गंगापूर, ५.६५, ४.८८, ८६.४१ %
गिरणा, २१.४९, २१.३४, ९९.२२ %
वैतरणा, १२.५०, १०.८८, ८६.२२ %
दूधगंगा, २५.३९, २१.२२, ८२.५९ %
राधानगरी, ८.३६, ८.३१, ९९.३४ %
नीरा देवघर, ११.९१, ११.८३, ९९.३६ %
डिंभे, १३.४९, १२.८८, ९५.१४ %
भामा आसखेड, ८.१४, ८.०८, ९९.२३ %
चासकमान, ८.५३, ८.५३, १००.०० %
माणिकडोह, १०.८७, ८.१३, ७३.१० %
पवना, १०.७९, ९.४६, ९८.३१ %
भाटघर, २३.७५, २३.७५, १००.०० %
खडकवासला, ३.०३, ३.०३, १००.०० %
पानशेत, १०.९७, १०.९७, १००.०० %
वरसगाव, १३.२६, १३.२६, १००.०० %
गुंजवणी, ३.७०, ३.३३, ९०.०७ %
टेमघर, ३.८१, ३.८१, १००.०० %
वारणा, ३४.४०, ३०.२८, ८५.०३ %
धोम, १३.५०, १२.२६, ८९.५२ %
कोयना, १०५.२६, ९२.७६, ८७.४५ %
उरमोडी, ९.९६, ९.२४, ९२.५० %
वीर, ९.८३, ९.६३, ९७.८५ %
उजनी, ११७.२४, ११६.७५, ९९.२३ %
तिल्लारी, १६.३२, १३.७२, ८३.५९ %
भातसा, ३४.४७, ३०.९०, ८९.२९ %
निम्न चोंढे, ०.११, ०.०७, ६३.०० %
तानसा, ६.५२, ६.४५, ९८.८५ %
ऊर्ध्व घाटघर, ०.२१, ०.०९, ३९.११ %
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