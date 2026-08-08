पुणे

धरणातील पाणीसाठा

धरणातील पाणीसाठा
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राज्यातील प्रमुख धरणांतील शनिवार (ता. ८) सकाळी नऊपर्यंतचा पाणीसाठा (महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग)

धरणाचे नाव, प्रकल्पीय पाणीसाठा एकूण (‘टीएमसी’मध्ये), आजचा पाणीसाठा एकूण (‘टीएमसी’मध्ये), उपयुक्त पाणीसाठा (%)

गोसीखुर्द, ४०.४७, ३१.३७, ६५.१८ %
तोतलाडोह, ४१.२१, २८.७१, ६५.३० %
जायकवाडी, १०२.७३, ९८.११, ९३.९६ %
मांजरा, ७.९१, २.६७, १६.१४ %
येलदरी, ३३.००, २१.४४, ५९.५९ %
विष्णुपुरी, २.९५, २.७८, ९४.२३ %
भंडारदरा, ११.०४, १०.७७, ९७.५५ %
मुळा, २५.९९, २२.२४, ८२.५३ %
निळवंडे-२, ८.३३, ८.१९, ९८.२४ %
हतनूर, १३.७०, ८.६७, ४४.१६ %
दारणा, ७.१५, ६.२५, ८७.4५ %
गंगापूर, ५.६५, ४.८८, ८६.४१ %
गिरणा, २१.४९, २१.३४, ९९.२२ %
वैतरणा, १२.५०, १०.८८, ८६.२२ %
दूधगंगा, २५.३९, २१.२२, ८२.५९ %
राधानगरी, ८.३६, ८.३१, ९९.३४ %
नीरा देवघर, ११.९१, ११.८३, ९९.३६ %
डिंभे, १३.४९, १२.८८, ९५.१४ %
भामा आसखेड, ८.१४, ८.०८, ९९.२३ %
चासकमान, ८.५३, ८.५३, १००.०० %
माणिकडोह, १०.८७, ८.१३, ७३.१० %
पवना, १०.७९, ९.४६, ९८.३१ %
भाटघर, २३.७५, २३.७५, १००.०० %
खडकवासला, ३.०३, ३.०३, १००.०० %
पानशेत, १०.९७, १०.९७, १००.०० %
वरसगाव, १३.२६, १३.२६, १००.०० %
गुंजवणी, ३.७०, ३.३३, ९०.०७ %
टेमघर, ३.८१, ३.८१, १००.०० %
वारणा, ३४.४०, ३०.२८, ८५.०३ %
धोम, १३.५०, १२.२६, ८९.५२ %
कोयना, १०५.२६, ९२.७६, ८७.४५ %
उरमोडी, ९.९६, ९.२४, ९२.५० %
वीर, ९.८३, ९.६३, ९७.८५ %
उजनी, ११७.२४, ११६.७५, ९९.२३ %
तिल्लारी, १६.३२, १३.७२, ८३.५९ %
भातसा, ३४.४७, ३०.९०, ८९.२९ %
निम्न चोंढे, ०.११, ०.०७, ६३.०० %
तानसा, ६.५२, ६.४५, ९८.८५ %
ऊर्ध्व घाटघर, ०.२१, ०.०९, ३९.११ %

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Maharashtra reservoir water levels
गोसीखुर्द धरण पाणीसाठा
तोतलाडोह धरण माहिती
जायकवाडी धरण पाणीसाठा
निळवंडे धरण माहिती
Gosi Khurd reservoir status
ToTaladoh water storage
Jayakwadi dam levels
Manjra dam water supply
Yeldhari reservoir data
Vishnupuri water levels
Bhandardara dam status
Mula river water storage
Nilwande dam statistics
Hatnur water supply
Daran dam storage update
Gangapur reservoir water level
Girna dam statistics
Vaitarna water storage
मांजरा धरण पाणीसाठा
येलदरी धरण पाणीसाठा
विष्णुपुरी धरणाची स्थिती
भंडारदरा धरण माहिती
मुळा धरण पाणीसाठा
_hatनूर धरण माहिती
दारणा धरण पाणीसाठा
गंगापूर धरणाची स्थिती
गिरणा धरण पाणीसाठा
वैतरणा धरण माहिती
दूधगंगा धरण पाणीसाठा
राधानगरी धरण आकडेवारी
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