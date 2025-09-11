IMD Weather Update : राज्यात पुन्हा पावसाचा जोर! 'या' तारखेला परतीचा मान्सून धडकणार, हवामान खात्याकडून अलर्ट जारी

पुणे : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर ओसरला असला तरी लवकरच पावसाची (Maharashtra Monsoon Forecast) रिपरिप पुन्हा सुरू होणार आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD Weather Update) दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील दोन दिवसांत कोकण, गोवा आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरी पडतील. तर, विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..गेल्या आठवड्यात राज्यात काही ठिकाणी मुसळधार पावसानंतर हवामानात बदल झाला आणि पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला. यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांना पावसापासून थोडा दिलासा मिळाला होता. मात्र, हवामान खात्याने दिलेल्या नव्या अंदाजानुसार, पावसाची ही विश्रांती फार काळ टिकणार नाही..हवामानतज्ज्ञांनी दिलेल्या अंदाजानुसार, पुढील आठवड्यात म्हणजेच १६ ते १८ सप्टेंबरदरम्यान परतीचा मान्सून राज्यात प्रवेश करेल. या काळात विशेषतः कोकण, विदर्भ आणि मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी जोरदार सरींचाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..शेतकऱ्यांसाठी हा पाऊस अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. खरीप हंगामातील उशिराच्या पेरणीवर, तसेच उभ्या पिकांवर या पावसाचा चांगला फायदा होऊ शकतो. विशेषतः सोयाबीन, तूर, मका, भात आणि भाजीपाला पिकांना या पावसाचा बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे..हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार 8 जिल्ह्यांत कुणबी नोंदींची पडताळणी; 'इतकी' कुणबी प्रमाणपत्रे ठरली वैध, हजारो अर्जांची तपासणी सुरूच.दरम्यान, शहर आणि ग्रामीण भागात नागरिकांनी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याचा अंदाज लक्षात घेऊन सुरक्षिततेचे उपाय पाळण्याचे आवाहन हवामान विभागाकडून करण्यात आले आहे. राज्यातील नागरिक आता परतीच्या मान्सूनच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा पाऊस किती प्रभावी ठरेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.