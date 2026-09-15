Pune News: महसूल विभागात खळबळ! जमिनींवर परस्पर कुळ लावल्याच्या तक्रारी; राज्यभरातील मंजूर प्रकरणांची तपासणी, महसूलमंत्र्यांनी काय दिले आदेश?

पुणे : नियमांचे पालन न करता काही शेतजमिनींवर परस्पर कुळ लावण्यात आले असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्याची गंभीर दखल महसूलमंत्र्यांनी घेतली असून, आतापर्यंत कुळकायद्याखाली मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कलम १५५ अधिकाराच्या गैरवापरानंतर आता कुळकायद्याचा गैरवापर झाला असल्याचे यावरून बोलले जात आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मध्यंतरी राज्यातील सर्व अतिरिक्त जिल्हाधिकऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यामध्ये त्यांनी या संदर्भातील आदेश दिले असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. काही जमिनींना परस्पर कुळ लावण्यात आले असल्याच्या तक्रारी महसूल मंत्र्यांपर्यंत गेल्या होत्या. त्यावरून त्यांनी ही बैठक घेतली असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेत जमीन अधिनियम १९४८ या कायद्यानुसार जमीन मालक आणि कसणार यांच्यामध्ये करार झाला असेल, तर अशा जमिनींचा कुळकायदा लागू होतो. कुळाच्या जमिनींची विक्री करावयाची असल्यास संबंधितांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत परवानगी घ्यावी लागते. त्यापोटी शासनाने ठरवून दिलेला नजराणा शासनाला जमा करावा लागतो. त्यानंतर संबंधितांना जमिनींचा मालकी हक्क मिळतो. .मात्र कुळ कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करीत परस्पर काही जमिनींना कुळ लावण्यात आला असल्याचे प्रकार समोर आला आहे. अशा जागा मालकांनी याबाबत शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यांची दखल घेऊन महसूलमंत्र्यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहे. त्या आदेशानुसार आतापर्यंत कुळ कायद्याखाली मान्यता देण्यात आलेल्या सर्व प्रस्तावांची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व तहसीलदारांकडून अशा प्रकरणांची माहिती मागविण्यात आली आहे. तपासणीमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही महसूल मंत्र्यांनी दिला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.आणखी काही प्रकार उघडकीस येण्याची शक्यतामध्यंतरी बोपोडी येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरण उघडकीस आले होते. शासनाच्या मालकीची जागा असताना त्यावर परस्पर कुळाची नावे लावली असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे हा चर्चेचा विषय झाला होता. अशा प्रकारे कुळकायद्याचा गैरवापर करीत परस्पर कुळ लावण्याचे आणखी काही प्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.