पुणे

Pune News: महसूल विभागात खळबळ! जमिनींवर परस्पर कुळ लावल्याच्या तक्रारी; राज्यभरातील मंजूर प्रकरणांची तपासणी, महसूलमंत्र्यांनी काय दिले आदेश?

Maharashtra Orders Probe Into All Tenancy Law Land Cases: कुळकायद्याच्या तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह; राज्यभरातील मंजूर प्रकरणांची सखोल चौकशी, दोषी महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तयारी
Maharashtra Land Tenancy Rules Under Scrutiny Revenue Department to Review All Approved Tenancy Cases Across the State

Maharashtra Land Tenancy Rules Under Scrutiny Revenue Department to Review All Approved Tenancy Cases Across the State

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : नियमांचे पालन न करता काही शेतजमिनींवर परस्पर कुळ लावण्यात आले असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्याची गंभीर दखल महसूलमंत्र्यांनी घेतली असून, आतापर्यंत कुळकायद्याखाली मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कलम १५५ अधिकाराच्या गैरवापरानंतर आता कुळकायद्याचा गैरवापर झाला असल्याचे यावरून बोलले जात आहे.

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