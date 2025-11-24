MPSC Protest : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा संताप; उपजिल्हाधिकारी पदासाठी 'शून्य' जागा, पदोन्नतीने ११२ तहसीलदारांची नियुक्ती

पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याची गरज लक्षात घेऊन महसूल विभागाने सुमारे ११२ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..आयोगातर्फे मार्च २०२५ मध्ये ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा -२०२५’ परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. या जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि पोलिस उपअधीक्षक यांसारखी पदे समाविष्टच करण्यात आलेली नाहीत. या जाहिरातीतील ३५ संवर्गांपैकी केवळ नऊ संवर्गातील पदांचीच घोषणा करण्यात आली होती, असे असताना पदोन्नतीद्वारे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उपजिल्हाधिकारी पदे भरली जाणे हा अन्याय आहे, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. ज्या पदांसाठी विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अपार कष्ट घेत अभ्यास करतात, त्याच पदांसाठी जाहिरातीत शून्य जागा आणि पदोन्नतीने मात्र मोठ्या प्रमाणात भरती, या दुटप्पी धोरणाविरोधात उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, ‘‘या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या ‘एमपीएससी’च्या जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी पदांचा समावेशच नाही. ही अत्यंत निराशाजनक बाब आहे. पदोन्नतीला आमचा विरोध नाही, मात्र जाहिरातीमध्ये शून्य जागा असणे, हा आमच्यावर अन्याय आहे. राज्यसेवा परीक्षा ही हजारो तरुणांसाठी आशेचा किरण आहे. जर ही परीक्षा केवळ औपचारिकतेपुरती उरली आणि सर्व पदे पदोन्नतीतून भरली तर, आम्हा उमेदवारांच्या स्वप्नांचे काय होणार? सरकारने आमचा आवाज ऐकून तातडीने न्याय्य तोडगा काढावा.’’.Kolhapur Crime: 'शिवाजी पेठेत मंडळाच्या खोलीत जुगार अड्डा'; दीड लाखाचा मुद्देमाल जप्त, स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई.प्रथम येणाऱ्यालाही उपजिल्हाधिकारी पद नाही‘‘२०२५ च्या जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील जागा नसल्याने, या परीक्षेत राज्यात प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यालादेखील उपजिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती मिळणार नाही. प्रथम येऊनही हे पद न मिळणे हा घोर अन्याय आहे. आयोगाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर परीक्षा पद्धती लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, मात्र निवड प्रक्रियेत कोणतीही शाश्वती नाही. २०२० मध्ये एका उमेदवाराने राज्यसेवा परीक्षेमध्ये राज्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला होता. मात्र, जाहिरातीमध्ये पदांचा समावेश नसल्याने त्यांना उपजिल्हाधिकारी पद मिळू शकले नाही. त्यामुळे त्यांना परत परीक्षा द्यावी लागली,’’ असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले..पदोन्नतीला आमचा विरोध नाही, पण जाहिरातीत शून्य जागा दाखवून नंतर अचानक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदोन्नती करण्याच्या हालचाली सुरू असल्यामुळे आम्हाला या निर्णयाबद्दल शंका वाटते. एका बाजूला आयोग ‘यूपीएससी’सारखी परीक्षा पद्धत लागू करतो आणि दुसऱ्या बाजूला पदेच रिक्त ठेवतो. ही स्थिती चिंताजनक असून सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करणे अत्यावश्यक आहे.- महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.