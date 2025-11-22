Maharashtra Accidents : महाराष्ट्रात दररोज ४३ मृत्यू; 'युनिसेफ'च्या अहवालातून धक्कादायक वास्तव; अपघातात ११% बळी मुले

पुणे : महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात एकूण ३६ हजार ८४ रस्ते अपघाताची नोंद झाली असून, त्यापैकी १५ हजार ३३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये मुले आणि किशोरवयीन मुलांचे प्रमाण (० ते १८ वयोगट) हे १ हजार १३५ म्हणजे ११ टक्के आहे; तर रस्ते अपघातात पुणे, मुंबई आणि नागपूर येथे मुलांचे जखमी होण्याचे प्रमाणही जास्त असल्याचे संयुक्त राष्ट्र बाल निधीने (युनिसेफ) तयार केलेल्या विश्लेषण अहवालातून समोर आले आहे. .‘युनिसेफ’ने परिवहन विभागाकडून मिळालेल्या अपघातांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता, ही बाब समोर आली. त्यानुसार भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातात दीड लाखाहून अधिक मृत्यू होतात; तर महाराष्ट्रात दररोज सरासरी ९९ अपघात आणि ४३ मृत्यू होत असून, एकूण मृत्यू संख्येच्याबाबतीत महाराष्ट्र राज्य देशात उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात ३७ टक्के अपघात राष्ट्रीय महामार्गांवर होतात, तर ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक अपघात अतिवेगामुळे घडतात. त्याचबरोबर तरुण वाहनचालकांमध्ये हेल्मेट वापरण्याचे प्रमाण केवळ २९ टक्के, इतके कमी असल्याचेही याद्वारे अधोरेखित करण्यात आले आहे..कोणताही रस्ता अपघात अपरिहार्य नसतो. प्रसार माध्यमे रस्ते सुरक्षेविषयी संवादाला दिशा देऊ शकतात. केवळ अपघातावर शोक व्यक्त करण्याऐवजी माध्यमांनी प्रतिबंध, जबाबदारी आणि उत्तरदायी शासन, यावर सातत्यपूर्ण चर्चा घडवून आणायला हवी. रस्ते सुरक्षेद्वारे देशातील आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक किशोरवयीन मुलगा, मुलगी सुरक्षित, निरोगी आणि माहितीपूर्ण वातावरणात वाढेल, याची खात्री करायला हवी.- डॉ. सय्यद हुब्बे अली, आरोग्यतज्ज्ञ, ‘युनिसेफ’.Pune Crime : टोळीयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंदेकर टोळीतील आरोपींची धिंड.महाराष्ट्रातील वास्तवपुणे, मुंबई आणि नागपूरमध्ये बाल पादचारी अपघाताचे प्रमाण जास्तशाळेत ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी निम्म्याहून कमी विद्यार्थी ‘झेब्रा क्रॉसिंग’चा वापर करतातशालेय वाहनांमध्ये आपत्कालीन बाहेर पडण्याची सोय आणि प्रशिक्षित व्यक्ती नसण्याचे प्रमाणही जास्तग्रामीण भागात प्रकाशयोजना नसल्यामुळे सायकल चालवणाऱ्या मुलांच्या मृत्यूंचे प्रमाण जास्तअनेक मुले, तरुण सीटबेल्ट, हेल्मेट आणि सुरक्षित रस्त्यांच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करतातपुणे, नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर येथे अपघात होतातसायंकाळी ६ ते ९ दरम्यान सर्वाधिक अपघात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.