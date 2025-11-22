पुणे

Maharashtra Accidents : महाराष्ट्रात दररोज ४३ मृत्यू; 'युनिसेफ'च्या अहवालातून धक्कादायक वास्तव; अपघातात ११% बळी मुले

Maharashtra road accident statistics 2024 : महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात ३६ हजार ८४ रस्ते अपघातांची नोंद झाली असून, त्यात १५ हजार ३३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात ० ते १८ वयोगटातील मुलांचे प्रमाण १,१३५ म्हणजेच ११% आहे.
Maharashtra road accident statistics 2024

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात एकूण ३६ हजार ८४ रस्ते अपघाताची नोंद झाली असून, त्‍यापैकी १५ हजार ३३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्‍ये मुले आणि किशोरवयीन मुलांचे प्रमाण (० ते १८ वयोगट) हे १ हजार १३५ म्हणजे ११ टक्‍के आहे; तर रस्‍ते अपघातात पुणे, मुंबई आणि नागपूर येथे मुलांचे जखमी होण्‍याचे प्रमाणही जास्‍त असल्‍याचे संयुक्त राष्ट्र बाल निधीने (युनिसेफ) तयार केलेल्‍या विश्लेषण अहवालातून समोर आले आहे.

